新登場「ハミクマキャンディ」のチュリトスも！ USJ「ハミクマ」の限定フード撮りおろし
【USJ：ハロウィーン・ホラー・ナイト】 開催期間：9月5日～11月3日
TM & (C) Universal Studios. All rights reserved.
ハミクマキャンディ・チュリトス ～ストロベリー・キャンディ～（850円）
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、オリジナルキャラクター「ハミクマ」モチーフのフードを本日9月3日より販売している。
ハロウィーン限定で登場するUSJのオリジナルキャラクター「ハミクマ」。今年の「ハミクマ」フードには「ハミクマのチョコレート・キーマカレー」や「ハミクマソウルのチキン＆チーズ・ホワイトカレー」、「ハミクマパンク・ドッグ」などが販売される。
さらに、2025年より新登場となる「ハミクマキャンディ」をモチーフにした「ハミクマキャンディ・チュリトス ～ストロベリー・キャンディ～」もラインナップ。本稿では各フードを撮りおろしで紹介する。
ハミクマパンク・ドッグ ～ブラックチーズソース＆ペッパー～（1,100円）
ハミクマのチョコレート・キーマカレー（1,100円）
ハミクマソウルのチキン＆チーズ・ホワイトカレー（1,100円）
ハミクマキャンディ・ケーキ ～ストロベリー～
ハミクマ・サイコサーカス・ケーキ ～ビターチョコ～
