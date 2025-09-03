ハミクマキャンディ・チュリトス ～ストロベリー・キャンディ～（850円）

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、オリジナルキャラクター「ハミクマ」モチーフのフードを本日9月3日より販売している。

ハロウィーン限定で登場するUSJのオリジナルキャラクター「ハミクマ」。今年の「ハミクマ」フードには「ハミクマのチョコレート・キーマカレー」や「ハミクマソウルのチキン＆チーズ・ホワイトカレー」、「ハミクマパンク・ドッグ」などが販売される。

さらに、2025年より新登場となる「ハミクマキャンディ」をモチーフにした「ハミクマキャンディ・チュリトス ～ストロベリー・キャンディ～」もラインナップ。本稿では各フードを撮りおろしで紹介する。

ハミクマパンク・ドッグ ～ブラックチーズソース＆ペッパー～（1,100円）

ハミクマのチョコレート・キーマカレー（1,100円）

ハミクマソウルのチキン＆チーズ・ホワイトカレー（1,100円）

ハミクマキャンディ・ケーキ ～ストロベリー～

ハミクマ・サイコサーカス・ケーキ ～ビターチョコ～

