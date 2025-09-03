◇ナ・リーグ ドジャース7―9パイレーツ（2025年9月2日 ピッツバーグ）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が2日（日本時間3日）、敵地でのパイレーツ戦に「1番・DH」で先発出場。第2打席で7試合ぶりの一発となる46号本塁打を放ち、移籍2年目でドジャース通算100号に到達。21試合ぶり今季10度目の1試合3安打をマークしたが、チームは救援陣が打たれてカード初戦を落とした。

3回1死の第2打席で相手2番手・チャンドラーの内角直球を捉え、自己最速の打球速度となる120マイル（約193・1キロ）の弾丸ライナーを右翼席に突き刺し、7戦ぶり46号をマークした。

この一発が移籍2年目でドジャース通算100号となった。移籍2年で100本に達したのは、ベーブ・ルースらに次いで史上4人目となった。

試合後、ロバーツ監督は大谷の弾丸ライナーでの46号に「本当にすごかった。ああやって速球を引っ張って右翼に運び、しかもあの強烈な打球でホームランにしたのは見事だった」と称賛。続けて「今日はバットが冴えていたね。最後の打席でもセンターに二塁打、さらにその前にも左中間へ二塁打を打っていたし、本当にいいスイングをしていたと思う」と21試合ぶりの3安打を称えた。

46号は打球速度120マイルを計測し「ものすごく大きな音だった。打った瞬間にあそこまで強烈な打球とは思わなかったけど、すぐにスタンドに届いた。普通の選手ならシングルヒットだろうけど、彼の場合はホームランになる」と指揮官も目を丸くした。

また、ドジャース通算100号にも「ドジャースの選手でそれをやった人はそう多くないと思う。本当に特別なことだ」と改めて賛辞の言葉を並べた。

今季の大谷が98マイル（約157・7キロ）以上の速球をよく打っていることにも「彼は常に速球に対応する練習をしている。専用のマシンを使って取り組んでいるし、スイングも少しコンパクトになって速球に対応できるようになっている。8月はいい月だったし、9月もいいスタートを切っている。前にも言ったけど、9月は彼にとって最高の月になると思っている」とシーズン最終盤の爆発に期待を寄せた。