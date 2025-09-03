「部首:『辶』（しんにょう）」



【写真】猫が擬態？完璧な“しんにょう”ポーズに爆笑

マンチカンの男の子「しじみ」さん（3歳）が、Xで大きな注目を集めています。板状のトレーニング器具の上に座ったしじみさんは、背もたれに体を横向きにあずけ、四肢を前に投げ出し、長い尻尾は後方へだらーん。そのシルエットは、まるで漢字の左側から下部にかけて伸びる『辶』（しんにょう）の形にそっくりです。



この写真が公開されると、1.1万件超の“いいね”を獲得。「猫が漢字になっている！」と多くの人を驚かせました。当時の状況について、飼い主のXユーザー・すずきさん（@takezousususu）に伺いました。



思わず「漢字？」と二度見した驚きの一枚

ーー撮影時の状況について教えてください。



「最近、1歳半の息子に追いかけ回されているのですが、逃げて行き着いた先が子ども用に購入したバランスボードでした。（写真で乗っているボードです）滅多にここにはいないのですが、疲れて珍しくボードの上で休憩していたので撮影しました。写真を見ていたら何かに見えるな…と考えていたら『しんにょう』だ！と気付きました（笑）」



ーーこの光景を見た感想は？



「写真を見るまでは『ボードの上で休んでてかわいい！』としか思っていませんでしたが、『しんにょう』に気付いてからは、相変わらず面白い猫だなと感じました」



ーーこのあと、どうなりましたか。



「この後は息子に見つかって、別の場所へ逃げて休んでいました」



ーーしじみさんは、どのような性格の子ですか。



「人懐っこくて優しい性格です。初めて会う友人が来てもすぐに近づいていくほど人懐っこいですし、息子にどれだけ追いかけられたり触られても嫌な顔をしながら（笑）相手をしてくれて、何をされても怒らない頼もしいお兄ちゃんです」



リプライには、ユーモラスな1枚に癒やされる声が次々と寄せられています。



「完璧！」

「しんにゃお」

「いいしんにょうですねぇ」

「しっぽをそんなふうに…！」

「真ん中の模様がファンタスティック4みたい」

「『猫文字』見事でかわいすぎます」

「つくりの部分にはどんな文字（絵）にしましょうか？ 『猫に小判』とか『ちゅ〜るで猫まっしぐら』とか『人間＝下僕』とか（笑）」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）