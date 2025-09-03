【EXPO2025【サンリオキャラクターズ】ミャクミャクなりきり立体マスコット 推しカラーキーホルダー】 9月上旬 発売予定 価格：各1,320円

JR東海リテイリング・プラスは、「EXPO2025【サンリオキャラクターズ】ミャクミャクなりきり立体マスコット 推しカラーキーホルダー」を9月上旬より「2025大阪・関西万博オフィシャルストア JR新大阪駅 新幹線ホーム店」にて販売する。価格は各1,320円。

今回販売されるのは、2025年大阪・関西万博の公式キャラクター「ミャクミャク」とサンリオキャラクターズがコラボした大阪・関西万博公式ライセンス商品となる立体マスコットキーホルダー。ハローキティやクロミ、シナモロールたちキャラクターのイメージカラーに合わせた色鮮やかなデザインで、JR東海新大阪駅構内限定デザインとなっている。

【商品ラインナップ】

イメージ

【販売詳細】

販売開始日：9月上旬

販売店舗：2025大阪・関西万博オフィシャルストア JR新大阪駅 新幹線ホーム店

場所：JR東海新大阪駅 23・24番線ホーム7号車付近

営業時間：9時～21時

※画像はイメージです。

※数に限りがございます。売切れの際はご容赦ください。

※商品の仕様・価格・販売箇所等は変更する場合がございます。また、急遽販売を終了する場合がございます。

※商品のご予約および取り置きはできません。

※いかなる理由においても転売（オークションサイトやフリマアプリへの出品含む）及びそれを目的としたご注文は固くお断りいたします。