アヒルが飛行後の着地に“盛大に”失敗。鳥らしからぬ“しくじり”動画がSNSで話題を集め、「着水する勢い」「ドジっこさんでかわいい」などと多くの人を魅了している。

【映像】アヒルの盛大な着地失敗シーン

話題を集めているのは、アヒルのたまちゃんの飼い主・どら@80kgさん（@CaptainTamachan）の投稿。「着地はへたくそ」というコメントと共に、Xに動画をアップしている。

庭を飛んでいたたまちゃん。地面に向かって着陸の態勢に入るも、勢いよく頭から突っ込む形でズコーッと盛大に転倒。しかし、その後は何事もなかったかのようにスッと起き上がっていた。その他にも、玄関の段差が上がれずひっくり返ってしまう“残念な姿”がXで話題になっている。

“失敗続き”ながらも愛らしいたまちゃんの転倒シーンを見た人からは「ドジっこさんでかわいいですね」「ズコーってなってて好き笑」「起き上がるのが可愛すぎる」「やっぱり水鳥だから着水する勢いになっちゃうんでしょうか」「いつか上手くなるさ！」などの声が寄せられ、投稿には10万件超の"いいね"が押される大反響となっている（※数字は9月2日17時のデータ）。

ニュース番組『ABEMAヒルズ』は、飼い主を取材。当時の状況を振り返り、「庭でたまを放していたところ飛んだので撮影しました。たまに飛ぶのですがたいてい着地はへたくそです。昔からよく一回転していてそのうち上手になるのかなと思っていましたが、失敗後のリカバリーが上手くなっただけのような気がします」とコメント。着地後もケガなどはなかったという。

ドジっこぶりを披露したたまちゃんについて、飼い主は「これからもケガなく過ごしてくれたらと思います」と今後の安全を願っている。（『ABEMAヒルズ』より）