武井咲、夫・TAKAHIROから結婚記念日に花束もらう？ 花言葉“相思相愛”の白いバラを「お洒落でセンス抜群」
俳優の武井咲さんは9月2日、自身のInstagramを更新。記念日？ の花束を公開しました。
【写真】美しい花束
コメントでは、「かわいいお花〜 結婚8周年おめでとうございます」「綺麗なお花で癒されました」「結婚記念日もおめでとう」「とても落ち着いていてお洒落でセンス抜群」「お花くれる旦那さん羨ましい」「秋を感じる花ですね」「綺麗！」「まるで咲ちゃんみたいに美しい」と、結婚記念日に送られた花束ではという声が多く上がっています。夫のTAKAHIROさんから贈られたのでしょうか。また、白いバラには「純粋」「深い尊敬」「相思相愛」といった前向きな花言葉があります。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
「まるで咲ちゃんみたいに美しい」「お花って嬉しい」とつづり、花束の写真を4枚載せている武井さん。白いバラがメインの花束です。落ち着いた色合いで、武井さんに合っていることがうかがえます。また「すこし秋めいてることに気付かされた、、この暑さでわすれちゃうけど、もう9月」ともつづりました。
2017年9月に結婚武井さんは2017年9月にTAKAHIROさんとの結婚を発表。やはり、今回の花束は結婚記念日を祝うものだったのかもしれません。過去の投稿でも花の写真を多く披露しているため、武井さんは花が好きなのでしょうか。今後もすてきな投稿を楽しみにしたいですね。
