CO･OP共済、日常使いしやすいコーすけLINEスタンプの無料配信開始
コープ共済連は8月26日から期間限定で、CO･OP共済キャラクター「コーすけ」のLINEスタンプ無料配信を開始した。
「コーすけ」のLINEスタンプ無料配信を開始
無料配信は、CO･OP共済《たすけあい》J1000円コース「お誕生前申し込み」が、2024年9月1日に受付開始してから1周年を迎えたことを記念して実施する。
スタンプは全8種類で、コーすけに加え大学生協共済キャラクター「タヌロー」も登場。やさしいタッチで描かれた温かみのあるデザインが特徴で、日常使いしやすい内容となっている。
「コープ共済LINE公式アカウント」を友だちに追加すると無料でダウンロードできる。配信期間は8月26日から11月17日までの12週間で、ダウンロード後180日間利用可能。
