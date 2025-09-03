¹â¶¶Íõ¡õ¹â¶¶Ê¸ºÈ¡ÈW¥¿¥«¥Ï¥·¡É¤¬ºÆ²ñ¡ª¡¡¡Ö¤¿¤«¤Ï¤·¥³¥ó¥ÓºÇ¹â¡ª¡×¡Ö2¿Í¤È¤â´éÌÌ¹ñÊõ¤À¡¼¡¼¡×¤È¥Õ¥¡¥ó´¿´î
¡¡¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Î¹â¶¶Íõ¤¬¡¢9·î2Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£ÇÐÍ¥¤Î¹â¶¶Ê¸ºÈ¤È»£±Æ¤·¤¿2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢¡Ö¤¿¤«¤Ï¤·¥³¥ó¥ÓºÇ¹â¡ª¡×¡Ö2¿Í¤È¤â´éÌÌ¹ñÊõ¤À¡¼¡¼¡×¤Ê¤ÉÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û´éÌÌ¹ñÊõµé¤Î¤«¤Ã¤³¤è¤µ¡ª¡¡¹â¶¶Íõ¡õ¹â¶¶Ê¸ºÈ¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È
¢£¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¾¡Íø¤Ë¾Ð´é
¡¡9·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë³«Ëë¤¹¤ë2025¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÃË»ÒÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡ÊÀ¤³¦¥Ð¥ì¡¼¡Ë¤Ë¸þ¤±¡¢9·î2Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¡¢¡Ö¥¨¥à¥Ã¥È¥Þ¥Ã¥Á 2025 Powered by MUFG¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÃË»ÒÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÁÔ¹Ô»î¹ç¡×ÆüËÜVS¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢¡¦Âè1Àï¤¬¡¢Åìµþ¤ÎÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢ÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¤ÏÃË»Ò¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢ÂåÉ½¤Ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡º£²ó¹â¶¶Íõ¤¬¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¹â¶¶Ê¸ºÈ¤È¸ª¤òÊÂ¤Ù¤Æ¥Ô¡¼¥¹¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë2¥·¥ç¥Ã¥È¡£Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢±þ±ç¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¤¿¹â¶¶Ê¸ºÈ¤Ø¡Ö¤Õ¤ß¤Á¤ã¤ó±þ±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦!!¡¡¤Þ¤¿¤´ÈÓ¤¤¤³¡¼¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2¿Í¤Ï¡¢2024Ç¯9·î12Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¤°¤ë¤°¤ë¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó2»þ´ÖSP¡Ù¤Î´ë²è¡Ö¥´¥Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤Î¶¦±é¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¿©»ö¤Ë¹Ô¤¯¤Û¤ÉÃçÎÉ¤·¤Ë¡£¹â¶¶Íõ¤È¹â¶¶Ê¸ºÈ¤Î¡ÈW¥¿¥«¥Ï¥·¡É¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤â¤Ê¤¸¤ß¿¼¤¤¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡9·î2Æü¡Ê²Ð¡Ë¤¬24ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤À¤Ã¤¿¹â¶¶Íõ¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤È¹â¶¶Ê¸ºÈ¤È¤ÎºÆ²ñ¤ò´î¤Ó¡ÖºÇ¹â¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡Æ±Åê¹Æ¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼»î¹ç¤Õ¤ß¤Á¤ã¤ó¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿Íõ¤¯¤ó¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤¾Ð´é¡ª¡×¡Ö¤Õ¤ß¤ä¤¯¤ó¤Î±þ±ç¤Ç¤µ¤é¤ËºÇ¹â¤Îbirthday¤À¤Í¡×¡Ö¥¿¥«¥Ï¥·¥³¥ó¥Ó¡¢²Ä°¦¤¤¡×¡Ö2¿Í¤È¤â¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¡¢¹â¶¶Íõ¤Î¾¡Íø¤ÈÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤¦Â¿¤¯¤ÎÀ¼¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£
¢¨¹â¶¶Íõ¤Î¡Ö¹â¡×¤Ï¤Ï¤·¤´¤À¤«¤¬Àµ¼°É½µ
¡¡°úÍÑ¡§¡Ö¹â¶¶Íõ¡×Instagram¡Ê@ran.volleyball0902¡Ë
