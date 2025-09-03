「感情に出てしまうのは珍しかった」「これから先はない」久保建英、“因縁”のメキシコ戦を前に号泣した五輪の敗戦を回想「すごく記憶に残っている苦い思い出」【現地発】
日本代表は９月２日、現地６日に行なわれるメキシコ戦に向けて、オークランドで２日目の練習を実施した。
トレーニングの後に取材に応じた久保建英が、東京オリンピックのメキシコ戦を回想した。
東京五輪の日本代表は、グループステージではメキシコに２−１で勝利したものの、３位決定戦では１−３で完敗。メダルを逃し、久保は試合後に号泣して、悔しさを露わにした。
「勝っている相手に、大事な方の試合で負けたというのは、すごく記憶に残っている苦い思い出」
そう切り出した久保は、「もうちょっと何かできたんじゃないかなって。個人だけじゃなくて、チームを含めてありますけど。やっぱり（準決勝で）スペインに負けてしまって、そこでちょっと燃え尽きたみたいなのがあったのかなと思います」と３位決定戦を回顧した。
「１位以外はビリみたいな感覚でずっとやってきた僕が、あんな３位（決定戦）で負けたことで感情に出てしまうというのは珍しかったなと。これから先はないんじゃないかなと思いますけど。自分でも珍しいかなと思いますね」
親善試合とはいえ、その“因縁の相手”に借りを返す機会がやってきた。誰よりも負けず嫌いのレフティは、リベンジを狙っているはずだ。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【画像】アメリカ＆メキシコと対戦！９月に開催されるアメリカ遠征に挑む日本代表招集メンバーを一挙紹介！
