練習後に取材に対応する久保。写真：金子拓弥（サッカーダイジェスト写真部／現地特派）

　日本代表は９月２日、現地６日に行なわれるメキシコ戦に向けて、オークランドで２日目の練習を実施した。

　トレーニングの後に取材に応じた久保建英が、東京オリンピックのメキシコ戦を回想した。

　東京五輪の日本代表は、グループステージではメキシコに２−１で勝利したものの、３位決定戦では１−３で完敗。メダルを逃し、久保は試合後に号泣して、悔しさを露わにした。

「勝っている相手に、大事な方の試合で負けたというのは、すごく記憶に残っている苦い思い出」

　そう切り出した久保は、「もうちょっと何かできたんじゃないかなって。個人だけじゃなくて、チームを含めてありますけど。やっぱり（準決勝で）スペインに負けてしまって、そこでちょっと燃え尽きたみたいなのがあったのかなと思います」と３位決定戦を回顧した。
 
「１位以外はビリみたいな感覚でずっとやってきた僕が、あんな３位（決定戦）で負けたことで感情に出てしまうというのは珍しかったなと。これから先はないんじゃないかなと思いますけど。自分でも珍しいかなと思いますね」

　親善試合とはいえ、その“因縁の相手”に借りを返す機会がやってきた。誰よりも負けず嫌いのレフティは、リベンジを狙っているはずだ。

取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）

