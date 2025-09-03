英メディアの「専門家が選ぶ夏の移籍ベスト５」に日本代表MFが選出！「１年で市場価値が倍増しても不思議ではない」
英メディア『FOOTBALL TRANSFERS』は現地９月２日、「専門家たちが明かす、夏の移籍ベスト５」と題し、今夏の移籍市場において、成功と言える取引だった５選手を選んだ。
グラニト・ジャカ（レバークーゼンからサンダーランド）、ラヤン・シェルキ（リヨンからマンチェスター・シティ）、ケビン・デ・ブライネ（マンCからナポリ）、ヴィクター・オシメーン（ナポリからガラタサライ）といった名前が挙がるなか、ブンデスリーガの専門家ローナン・マーフィー氏は、フライブルクからフランクフルトに加入した日本代表MF堂安律を選出。次のように述べている。
「彼はすでに27歳だが、フランクフルトがチャンピオンズリーグを戦うことを考えれば、１年以内に市場価値が倍増しても不思議ではない。今夏のブンデスリーガの移籍市場は、ビッグネームが他のリーグに流出し、代わりに目玉となる選手の流入は少なかった。ドイツで最も賢い取引と言えるのは、フライブルクからフランクフルトにやってきた堂安だろう。すでに結果も出ている」
27歳の日本人は、新天地デビューを飾ったDFBポカール１回戦のエンガース戦（５−０）では２ゴールをマーク。さらにブンデスリーガ第２節のホッフェンハイム戦（３−１）では２ゴール・１アシストとすでに今季の公式戦３試合で４ゴール・１アシストを記録している。
早くもチームの主力となっている堂安には、現地の識者も注目のようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
