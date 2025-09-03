KREVA、「クレバの日」開催ライブの生配信決定 7年ぶりの記念日ライブにOZROSAURUS・MACCHOもゲスト出演
KREVAが、9月8日の「クレバの日」に東京ガーデンシアターで開催するスペシャルライブ『908 ON THE DAY 2025』を、PIA LIVE STREAMにて生配信することが決定した。
「クレバの日」は、KREVAが2004年のソロデビュー以来、作品リリースやイベント開催などを行ってきた特別な日で、13年には日本記念日協会から正式に認定。今年で13年目となり、同時にメジャーデビュー日から数えて22回目の「クレバの日」を迎える。今年は18年の「クレバの日〜大阪編〜」以来、7年ぶりの当日ライブとなり、平日にもかかわらずチケットは残りわずか。来場できないファンからの声に応える形で、急きょ生配信とアーカイブ配信が決定した。
当日は、OZROSAURUSのMACCHOがゲスト出演。過去に一度だけライブで披露されたコラボレーション曲「Players’ Player」の再演にも期待が高まる。さらに、有明ガーデン館内ではKREVAの楽曲が流れ、館内サイネージも特別仕様となるなど、会場全体が『908 ON THE DAY』の世界観に染まる演出も展開される。
公式グッズも公開されており、タオルやユニフォーム、プラクティスTシャツ、ミサンガなどのラインナップに加え、6月に即完売したカプセルコレクション「KRVAMB」が、9月8日0時より数量限定で再販される。
生配信後、11日午後9時08分から15日まで、アーカイブが配信される。配信チケットは9月3日午前9時08分から15日午後7時まで販売される。
ソロデビュー20周年を経て、独立後初の大型ソロ公演となる今回の『908 ON THE DAY 2025』。会場でもオンラインでもたっぷりと極上のライブを楽しめそうだ。
■『908 ON THE DAY 2025』生配信概要
チケット代：5,908円
販売期間：9月3日（水）午後9:08〜9月15日（月・祝）午後7:00
配信期間：9月11日（木）午後9:08〜9月15日（月・祝）午後11:59
