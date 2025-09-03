“8.5キロ減量”たんぽぽ・川村エミコ、花嫁姿を披露「いよいよ結婚したいという気持ちが」 “乙女の表情”全開で「可愛らしくて癒されます」「素敵な写真」と反響
お笑いコンビ・たんぽぽの川村エミコ（45）が2日、自身のYouTubeチャンネルを更新。「夢のようです」とウエディングドレス姿を披露した。
【動画】「可愛らしくて癒されます」“8.5キロ減量”で花嫁姿を披露した川村エミコ
川村は6月に、日本テレビ系『ヒルナンデス！』内の企画で「せいろ蒸しダイエット」に挑戦。1ヶ月でマイナス8.5キロの減量に成功（76.2キロ→67.7キロ）したことを報告していた。
この日は知り合いのカメラマンのもとを訪れ、婚活用の宣材写真と念願のウエディングドレス姿を撮影。まずは紫色を基調とした鮮やかな服装でポートレート撮影に臨み、恋愛のシチュエーションを想像したポーズで、さまざまな表情を見せた。
続いて登場したのは、ネット通販で購入したという純白のウエディングドレス。柔らかな笑顔や川村らしいおちゃめなポーズで撮影を楽しみ、「いよいよ結婚したいという気持ちが盛り上がってきましたね」と“乙女の表情”で幸せそうに語った。
コメント欄には「とても綺麗でお似合い」「本当に可愛らしくて癒されます」「素敵な写真ばかり」「結婚報告かと思った」「こちらまで幸せな気持ちになれました」「メチャクチャ美しい 見惚れました」「ちょっとはしゃいだ感じでゼクシィのCMとか表紙、ありでは…!?」など、さまざまな反響が寄せられている。
