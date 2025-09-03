お笑いコンビ「レイザーラモン」のレイザーラモンHG（49）が2日深夜放送のテレビ朝日「クロナダル」（火曜深夜1・58）に出演。妻でタレントの住谷杏奈（42）の本音に動揺する場面があった。

この日の番組VTRは、杏奈が俳優・亜莉（30）とデートをする企画の前半戦。HGとは友人の紹介で知り合い、プロレスの話題で意気投合、2006年に結婚し2人の子どもがいる杏奈。今年8月には、インスタグラムで結婚20年目を迎えたことを2ショットで報告し、大きな話題となった。

夫との関係性について、杏奈は「もう20年だから家族？親友？何でも相談したりとか」と告白。しかし「キュンキュンか…さすがにもう20年いるから、最初の時のドキドキデートみたいなのも、子どもがいるからあんまりしてないかな。キュンキュンしたい」と亜莉に甘える様子をみせた。

また「ほぼ毎日飲んでる」という酒好きの杏奈。「私はお酒が凄い大好きなんだけど、主人は飲めない。本当は旦那とも居酒屋デートとか晩酌とかもしたいけど、全然飲めないからいつも別々になっちゃう」と打ち明けると、スタジオで見守っていたHGは「あーそうか」ともん絶しつつ、「なるほど、まあね、これ俺1滴も飲めへんから。飲んだら倒れちゃうのよね、1杯で」と苦い表情に。

そして杏奈の手料理について、HGは「いつもありがとう、めっちゃ上手」と評したものの、杏奈自身はどうしても子ども中心のメニューになってしまうといい、「唐揚げとかカレーとかそういうのばっかり作ってて。で、旦那は鍛えてるからあんまり、“作ったよー”って言っても食べないの。ホントは食べてほしいんだけどね」と本音。するとHGは「うわーこれはなー」と歯をくいしばりながら「これはちょっと言い返せないね」と悩みを見せた。

その後、前半戦の収録を振り返ったHGは「20年やからなあ、キュンキュンは難しいとは思うんやけど…」と困惑。「コロコロチキチキペッパーズ」ナダルが「今のところね、酒も飲まず飯も食わず、ハグもせえへんっていうね。よく20年いれたなって思いますよ」とあきれると、HGは「悪いトピックもあるけど、それ以上に安心感を与えてるって言ってるからね」とどうにか反論。しかし「安田大サーカス」クロちゃんから「ここで入れ替えないと、ホントに終わっちゃいますよ」と釘を刺されていた。