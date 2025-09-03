42歳・青木裕子、白Tシャツから美くびれチラリ 新ヘア“パーマ姿”も披露
お笑いコンビ・ナインティナインの矢部浩之（53）の妻でフリーアナウンサーの青木裕子（42）が3日、自身のインスタグラムを更新。久しぶりのパーマヘア姿を公開した。
【写真】「美しい！」美くびれ＆新ヘアを公開した青木裕子
青木は「久々に、パーマヘア。嬉しい」とつづり、白いTシャツ姿の写真を投稿。続けて「このあと、この白いTシャツでトムヤムクンフォー食べたけど汚さなかった！嬉しい」と日常の一コマをユーモラスに明かした。
投稿された写真では、Tシャツの裾から美しいくびれがのぞく自然体ショットも。コメント欄には「美人さんまた美人さんに」「かわいい すごくお似合いです」といった声が寄せられている。
青木アナは、2013年3月27日に矢部と結婚。14年3月に第1子となる長男、16年1月に第2子となる次男を出産した。
