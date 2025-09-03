歌手の浜崎あゆみ（46）が、2日、Instagramを更新。音楽イベントでavexの松浦勝人会長と並ぶ写真を公開した。

これまでにライブに向けて準備を行う仕事のオフショットや、子どもたちに作ったワンプレートごはん、ゲームをする息子の姿など、プライベートについても発信してきた浜崎。2025年8月30日には、背中のタトゥーが見える黒のタンクトップ姿で「a-nation」のリハーサルを行う様子を公開し、「あゆちゃんナチュラルメイク可愛い」「ヘルシーなタンクトップ姿がステキ」などと話題になっていた。

9月2日の更新では、ライブ後のオフショットや、偉大な先輩を応援する姿を披露。「本番終わり、夏をやり切った戦友達とビッシャビシャな姿で集合写真。そして！マサの隣でTRFさんのステージを最初から最後まで爆踊り＆歌いながら観たよ（わたしだけが終始うるさくて、マサはいつもな感じで淡々としてた。avexに入った時から今でもずーっと、1番の憧れで1番手が届かなくて、これからも1番眩しい先輩方」とコメントしている。

この投稿には、「マサさんの隣にいるあゆちゃんを見れるのがうれしい」「はしゃいでるあゆちゃん可愛い」など、さまざまなコメントが寄せられている。