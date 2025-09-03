À¶¿å¿ÒÌéÍÆµ¿¼Ô¡¡Æ±µï½÷À¤ÈÂçËã½ê»ý¤ÇÂáÊá¡¡7ÆüºÇ½ª²ó¡Ö19ÈÖÌÜ¤Î¥«¥ë¥Æ¡×±Æ¶ÁÉ¬»ê
¡¡ÂçËã¤ò´Þ¤à¿¢ÊªÊÒ¤ò½ê»ý¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£ÌôÊª½Æ´ïÂÐºö²Ý¤Ï£³Æü¡¢ËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢ÅìµþÅÔÆâºß½»¤ÎÇÐÍ¥À¶¿å¿ÒÌéÍÆµ¿¼Ô¡Ê£²£¶¡Ë¤òÂáÊá¤·¤¿¡£Æ±²Ý¤Ë¤è¤ë¤È¡ÖÂçËã¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂáÊáÍÆµ¿¤Ï£··î¤´¤í¡¢²¿¼Ô¤«¤È¶¦ËÅ¤·¡¢¼«Âð¤ÇÂçËã¤ò´ÞÍ¤¹¤ë¿¢ÊªÊÒ¤ò½ê»ý¤·¤¿µ¿¤¤¡£Æ±µï¤¹¤ë½÷¤âÆ±¤¸ÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡À¶¿åÍÆµ¿¼Ô¤ÎÂáÊá¤Ï¥Æ¥ì¥Ó³Æ¶É¤¬Êó¤¸¤¿¡£ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£³ÆüÄ«¡¢ÅÔÆâ¤Î¼«Âð¤«¤é·Ù»ëÄ£ÌôÊª½Æ´ïÂÐºö²Ý¤ÎÁÜºº°÷¤ËÏ¢¹Ô¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤ËÀèÎ©¤Á¡¢²ÈÂðÁÜº÷¤â¹Ô¤ï¤ì¡¢ÂçËã¤È¤ß¤é¤ì¤ë¿¢ÊªÊÒ¤¬²¡¼ý¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡½êÂ°»öÌ³½ê¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢À¶¿åÍÆµ¿¼Ô¤Ï£²£°£±£²Ç¯¤«¤é¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ë¿ôÂ¿¤¯½Ð±é¡££Ã£Í¤Ç¤â¡Ö¥æ¥Ë¥¯¥í¡×¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢³èÌö¤ÏÉý¹¤¤¡££±£¸£¶¥»¥ó¥Á¤ÎÄ¹¿È¤È¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤â·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂáÊá¤Î±Æ¶Á¤¬µÚ¤Ó¤½¤¦¤Ê¤Î¤¬¡¢¸½ºß½Ð±éÃæ¤Î£Ô£Â£Ó·ÏÆüÍË·à¾ì¡Ö£±£¹ÈÖÌÜ¤Î¥«¥ë¥Æ¡×¡££·Æü¤ËºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¡ÖÍò¡×¤Î¾¾ËÜ½á¤¬¼ç¿Í¸ø¤ÎÁí¹ç¿ÇÎÅ°å¤ò±é¤¸¤ëºîÉÊ¤Ç¡¢À¶¿åÍÆµ¿¼Ô¤Ï¥Ò¥í¥¤¥óÌò¤Î¾®¼ÇÉ÷²Ö¤¬Ê±¤¹¤ëÁí¹ç¿ÇÎÅ°å¤ÈÆ±´ü¤ÎÆâ²Ê°å¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¥·¡¼¥ó¤¬Â¿¤¤¡£
¡¡°å»ÕÌò¤¬ÌôÊªÂáÊá¤Ç¤Ï¸½¼Â¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤â¤Ï¤Ê¤Ï¤À¤·¤¤¡££Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¤Ï¡ÖºÇ½ª²ó¤É¤¦¤Ê¤ë¡©¡×¡Ö¤¤¤¤Ìò¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ä¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡Ä¡×¤ÈÊüÁ÷¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¿´ÇÛ¤¹¤ëÅê¹Æ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£