¡ÚWRC À¤³¦¥é¥ê¡¼Áª¼ê¸¢¡ÛÂè10Àï ¥é¥ê¡¼¡¦¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¡Ê¥Ç¥¤3¡¿ÆüËÜ»þ´Ö9·î1Æü¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡ÛÅ¥±ø¤ì¤Ç»ë³¦È¾¸º¢ª¥Þ¥·¥ó¤¬Ë½¤ì¤Æ´íµ¡°ìÈ±¡Ê¼ÂºÝ¤ÎÍÍ»Ò¡Ë
¡¡WRC¡ÊÀ¤³¦¥é¥ê¡¼Áª¼ê¸¢¡Ë¤ÎÂè10Àï¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¥È¥è¥¿¤Î¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥ª¥¸¥¨¤¬Í¥¾¡¤·¤¿¡£º£µ¨¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¿ºòÇ¯¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡¢¥Æ¥£¥¨¥ê¡¼¡¦¥Ì¡¼¥Ó¥ë¤âºÇ½ªSS¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áö¤ê¤ò¸«¤»¤Ä¤±¡¢¼«¤é¤ÎÀª¤¤¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶¥µ»ºÇ½ªÆü¥Ç¥¤3¤ÎºÇ½ª¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¢SS19¡Ö¥ß¥·¥ª¥ó¡¦¥Ø¥¹¥¤¥Æ¥£¥«¡¦¥È¥ê¥Ë¥À¡¼¥É¡×¤Ï¡¢Á´Ä¹Ìó18kmÆâ¤Ë¡¢ÊÞÁõÏ©ÌÌ¤â¤¢¤ì¤ÐÀÖÅÚ¤Î¥À¡¼¥È¤â¤¢¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Þ¥·¥ó¤ò²õ¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¤Û¤ÉÂç¤¤ÊÃÊº¹¤ä¿å¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤Ç¤¢¤ë¡¢ÊÑ²½¤ËÉÙ¤ó¤À¹¶Î¬¤¬Æñ¤·¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤À¡£ÆÞÅ·¤Î¤Ê¤«¡¢¥Ò¥ç¥ó¥Ç¤Î¥Ì¡¼¥Ó¥ë¤Ï¸å¤«¤é4ÈÖÌÜ¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ÆÃÍ¤ÎÀÖÅÚ¤Ï½À¤é¤«¤¯¡¢Áö¹Ô½ç¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¹Ó¤ì¤¿Ï©ÌÌ¤òÁö¤é¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ì¡¼¥Ó¥ë¤¬Áö¹Ô¤ò»Ï¤á¤¿º¢¤«¤é¡¢¥³¡¼¥¹¾å¤Ë¤Ï±«¤¬¹ß¤ê»Ï¤á¤¿¡£
¡¡¥¹¥Æ¡¼¥¸ÅÓÃæ¤Î°Ï©¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¥Ì¡¼¥Ó¥ë¤¬Áà¤ë¥Ò¥ç¥ó¥Ç i20 N ¥é¥ê¡¼1¤ÎÆ°¤¤ò¸«¤¿²òÀâ¤Î¥Ô¥¨¡¼¥ëËÌÀî»á¤¬¡Ö¤À¤¤¤ÖË½¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¸ÀµÚ¤¹¤ë¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡£¼ÖºÜ±ÇÁü¤ò¸«¤Æ¤âÅ¥±ø¤ì¤Ç¥Õ¥í¥ó¥È¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ÎÈ¾Ê¬¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ì¡¼¥Ó¥ë¤ÏµÕ¶¤ËÉé¤±¤º¡¢Á´³«Áö¹Ô¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¡£
¡¡Ä¹¤á¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¶è´Ö¤ËÆþ¤ë¤È¡¢Â¾¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬190km/h¤Û¤É¤ÎÂ®ÅÙ¤ÇÁö¤ë¤È¤³¤í¤ò¡¢200km/hÅþÃ£¡£¤µ¤é¤ËºÇ½ªÃæ´Ö·×Â¬ÃÍ¤Ç¤Ï¡¢¥È¥Ã¥×¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Þ¥¤¥Ê¥¹0.3ÉÃ¤òµÏ¿¤·¡¢»×¤ï¤ºËÌÀî»á¤â¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ç¤¤¿¡ª¡×¤È¶«¤Ö¤Û¤É¡£¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹0.1ÉÃº¹¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤·¡¢»ÃÄê¥È¥Ã¥×¥¿¥¤¥à¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë
¡¡¤·¤Ã¤«¤ê¸Â³¦°è¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Ê¤¬¤é¥¿¥¤¥à¤òºï¤ë¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¹ËÅÏÁöË¡¤È¤â¸À¤¨¤ë¹â¥ì¥Ù¥ë¤ÎÁö¤ê¤ËÂÐ¤·¡¢ËÌÀî»á¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Ì¡¼¥Ó¥ë¤Ï¤¿¤À¤Ç¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ê¡¼¡×¤ÈÀä»¿¡£¤½¤Î¸å¤Î¹ß±«¤Ë¤â¥µ¥Ý¡¼¥È¤µ¤ì¤¿·Á¤À¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¥È¥Ã¥×¤ò³ÍÆÀ¡£¡È¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¶¯¤¤¥Ì¡¼¥Ó¥ë¡É¤Ï·òºß¤À¤Ã¤¿¡£¡ÊABEMA¡ØWRC À¤³¦¥é¥ê¡¼Áª¼ê¸¢ 2025¡Ù¡¿(C)WRC¡Ë