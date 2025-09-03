俳優の佐藤健（36）が、1日、Instagramを更新。広すぎる自宅を初公開し、「めっちゃ大豪邸でビックリ」「すごすぎてため息しかでない」など多くの反響が寄せられている。

【映像】 「めっちゃ大豪邸」佐藤健の自宅（複数カット）

2025年2月にInstagramを開設した佐藤は、撮影現場でのオフショットのほか、運転中の姿や夜食を堪能する様子など、プライベートについても発信してきた。

“広すぎる”自宅を初公開

9月1日の更新では、自宅のルームツアー動画を投稿。“人が住めるくらい広い”玄関をはじめ、大きなソファや4台のピアノが並ぶリビング、普段配信や謎解きをしているというスペースなどを披露した。

佐藤は、主演と共同エグゼクティブプロデューサーを務めるNetflixシリーズ「グラスハート」のためにピアノの練習が必要だったことも説明。ソファで寝て、起きたら床に置いた電子ピアノで練習する日々を過ごしていたことも明かしている。

佐藤の自宅公開にファンからは「自宅！！！世界が違いすぎるお部屋」「豪邸過ぎて言葉を失います…まさか健さんのおうちを見せて頂けるなんて…」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）