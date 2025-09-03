平日昼のバラエティ「ぽかぽか」（フジテレビ）でMCを務めるお笑いコンビ・ハライチの澤部佑（39）が8月15日から19日まで夏休みを取った。ところが、放送のあった3日間、代打MCを務めた先輩たちが思いのほか好評で……。

【写真を見る】いかにも遊び人…オンラインカジノに1億円以上ぶちこんでいた「ぽかぽか」プロデューサー

澤部の代役を務めたのは、15日（金）が中山秀征（58）、18日（月）が坂上忍（58）、そして19日（火）がお笑いコンビ・ずんの飯尾和樹（56）だった。それぞれ澤部よりも20歳ほど年上のベテランだ。民放プロデューサーは言う。

「3人とも好評で、澤部にとっては複雑な夏休みになったかもしれません」

澤部佑

澤部が夏休みを取ったのはこれが初めてではない。「ぽかぽか」がスタートしたのは2023年1月9日、彼はその年の9月に初めて夏休みを取った。その時の代打MCは、お笑いコンビ・アンガールズの田中卓志（49）、坂上、そしてお笑いコンビ・爆笑問題の田中裕二（60）だった。さらに翌年の夏休みの代打は、お笑いコンビ・おぎやはぎと坂上だった。坂上はこれまで代打フル出場ということになる。

初日の代打・中山はハライチと同じワタナベエンターテインメントの所属だ。番組冒頭、澤部の相方である岩井勇気（39）が「うちの事務所、トップが来てくれました！」と紹介し、中山は「澤部が休むと私が来るというシステム」と発言。ただし、澤部の休みに中山が代打を務めるのはこれが初めてだ。

「逆バーターとでも言いたげでしたが、中山さんは昨年、岩井が夏休みを取った時に代打MCを務めました。中山さんは芸歴も長く、年の功もあってゲストとの距離感が近い。先輩や大御所、ジャンル違いのゲストでも相手の懐に入ってトークを膨らませることに長けています」（前出の民放プロデューサー）

2日目の代打がフル参戦の坂上である。

代打MCの評価

「坂上さんは同じフジの昼帯枠で『バイキング』『バイキングMORE』のMCを8年間にわたって担当し、『ぽかぽか』では月8万円で好きな時に番組に出演できる“サブスクレギュラー”を打診されたとも公言していましたから頼みやすかったのでしょう。実際、ハライチの2人と神田愛花アナ（45）のMC全員が休みになった際も、急遽、代役MCを務めたことがあります。アンチ坂上も少なくないものの、台本にない笑いや生放送のドキドキ感、ハプニングを楽しむ進行で、予定調和をぶち壊すMCぶりはスタッフの思惑以上だったと思います」

そして3日目が飯尾だ。

「ロケ芸人を自称する飯尾さんが生放送のMCを務めるのはあまり多くないのですが、やはり何を言い出すのかわからない予定調和崩しはお手の物。ドキドキ感のある放送は見応えがありました」

それぞれ高評価のようだが……。

「澤部にとっては海千山千の先輩たちと比較されるのはつらいところでしょうが、昼帯の生放送のMCとして学ぶべきところが少なくなかったはずです」

澤部だってMCとして定評がある。同じフジの旅バラエティ「なりゆき街道旅」（日曜12:00〜14:00）のMCをお笑いトリオ・ハナコが務めるようになり、先代MCの澤部のほうがよかったと再評価されたほどだ。

「生放送は台本通りに進行せずに共演者とのトークを楽しみ、ハプニングやアドリブでその場を盛り上げるMCテクニックが重視されます。そこが澤部にはまだないところかもしれません。澤部は頑張ってはいるのですが、ゲストとのトークを楽しむ“ぽいぽいトーク”も予定調和感がありありで、いまいち盛り上がりに欠ける印象です。実際、視聴率も代打MCの時に微増しましたから、普段の澤部たちの司会ぶりに物足りなさを感じている視聴者も少なくないのだと思います」

MC交代よりも先に…

このままではMC交代という話も出てくるのだろうか。

「代打MCで視聴率が上がったと言っても、もともとが低視聴率の番組ですからね。微増では交代はないでしょう。むしろ『ぽかぽか』は、あの港浩一前社長（73）が就任直後に肝いりで編成した番組です。中居問題をきっかけに揺れに揺れたフジテレビでは、いまや港前社長と大多亮元専務（66）がフジから50億円の損害賠償を求められ訴えられ訴訟を起こされている状況です。MC交代よりも番組終了のほうが先でしょうね」

ちなみに、9月1日からは神田アナが夏休みに入った。初日の代打はなぜかIKKO（63）で、大いにスタジオを沸かせていた。番組スタッフ、開き直ってないか？

デイリー新潮編集部