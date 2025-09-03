◆米大リーグ パイレーツ９―７ドジャース（２日、米ペンシルベニア州ピッツバーグ＝ＰＮＣパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２日（日本時間３日）、敵地・パイレーツ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。３回に７試合ぶりとなる４６号ソロを放ち、５４本塁打の昨季と合わせてド軍通算１００号に到達した。その後２本の二塁打も飛び出し、チームが敗れる中で８月５日（同６日）の本拠地・カージナルス戦以来、出場２３試合ぶりの３安打猛打賞と気を吐いた。

衝撃のアーチをかけたのは３点を追う３回１死で迎えた第２打席だった。右腕チャンドラーの９９・２マイル（約１５９・６キロ）直球を振り抜くと、弾丸ライナーで右翼席に着弾。打球速度は大谷の全打球で最速となる１２０マイル（約１９３・１キロ）を計測した。打球角度２３度、飛距離３７３フィート（約１１３・７メートル）だった。

移籍後２年間での本塁打数は１９２０〜２１年のＢ・ルース（ヤンキース）の１１３本が最多。２００１〜０２年のＡ・ロドリゲス（レンジャーズ）の１０９本、Ｒ・マリス（ヤンキース）の１００本と続いており、大谷は史上４人目の快挙で３位タイに浮上した。敵地のＰＮＣパークは後方にアレゲニー川が流れ、鮮やかな黄色のロベルト・クレメンテ橋を望める。メジャーの中でも「美しい」と言われる球場を魅了した。９回には中堅フェンスを直撃する適時二塁打。８月は休養で２１日（同２２日）に欠場して以降は９試合で打率１割５分２厘、６試合連続長打なしと“尻すぼみ”で終わったが、２年連続ポストシーズン進出をかけた「ヒリヒリする」９月に復調を告げた。

試合後、ロバーツ監督は「速球を引っ張って右方向へあれだけ強い打球を打てたのは素晴らしかった。最後の打席のセンターへの二塁打もそうだし、その前の左中間への二塁打もすごくいいスイングをしていた」と高く評価。本塁打の“破壊音”については「打った瞬間の音の強さには気づかなかったけど、あっという間に飛んでいった。普通の打者ならシングルヒットだが、彼の場合は本塁打になる」と目を細めた。

９９・２マイル（約１５９・６キロ）を捉えるなど直球に強いことに関しては「彼は常に専用のマシンで速球を打つ練習をしているし、スイングも少しコンパクトにして速球に対応できるようにしていると思う。９月はさらに良くなると思っているよ」と打率３割９分３厘、１０本塁打、３２打点、１６盗塁と大爆発し、月間ＭＶＰを受賞した昨年９月の再現を期待した。