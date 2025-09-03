¡Ö²Æ¤Ã¤Æ¤¤¤Ä½ª¤ï¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤¤ç¤¦¤â³ÆÃÏ¤Ç¸·¤·¤¤»Ä½ë¡¡ÅìµþÅÔ¿´¤Î9·î¡ÖÌÔ½ëÆü¡×²áµîºÇÂ¿µÏ¿¤ËÊÂ¤Ö
ÅìËÌ¤«¤é¶å½£¤òÃæ¿´¤Ë¤¤ç¤¦¤â¸·¤·¤¤»Ä½ë¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅìµþÅÔ¿´¤Ç¤Ï¸áÁ°10»þÈ¾¤¹¤®¤Ë36.4¡î¤ò´ÑÂ¬¡£ÅìµþÅÔ¿´¤Ç9·î¤Ë3Æü´ÖÌÔ½ëÆü¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Î¤Ï2010Ç¯°ÊÍè¤Ç¡¢²áµîºÇÂ¿µÏ¿¤ËÊÂ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÅìµþÅÔ¿´¤Îº£Ç¯¤Î¡ÖÌÔ½ëÆü¡×¤Ï¤³¤ì¤Ç28ÆüÌÜ¤È¤Ê¤ê¡¢Ç¯´Ö¤ÎºÇÂ¿µÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÆüº¹¤·¤¬¶¯¤¯¤Æ¡¢¤â¤¦9·î¤Ê¤Î¤Ë½ë¤¤¡×
¡Ö²Æ¤Ã¤Æ¤¤¤Ä½ª¤ï¤ë¤Î¤«¤Ê¡£º½Çù¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×
ÆüÃæ¤ÎÍ½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹¤Ïºë¶Ì¸©·§Ã«»Ô¤Ç38¡î¡¢Ì¾¸Å²°»Ô¤äÂçºå»Ô¡¢·§ËÜ»Ô¤Ê¤É¤Ç37¡î¤È³ÆÃÏ¤ÇÌÔÎõ¤Ê½ë¤µ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ç®Ãæ¾É¤Ø¤Î·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
