¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¹¬¤»¤Ê²ñ¼Ò¤ß¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê8·î30ÆüÊüÁ÷¡Ë¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿À¸³è¶¨Æ±ÁÈ¹ç¥³¡¼¥×¤ß¤ä¤¶¤¡£¸©ÆâÀ¤ÂÓ¤ÎÌó2¸Í¤Ë1¸Í¤Ï²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦²ÃÆþÎ¨¤Î¹â¤¤À¸¶¨¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¹â¤¤²ÃÆþÎ¨¤ÎÈë·í¤Ï¤Ê¤ó¤Ê¤Î¤«¡£¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤Î¸¶°Æ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×60ËüÉô¡¢·Ð±Ä³Ø¼Ô¡¦ºäËÜ¸÷»Ê»á¤ÎÃø½ñ¡ØÆüËÜ¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤óÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤²ñ¼Ò7¡Ù¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è¡¦ºÆ¹½À®¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ÊÆâÍÆ¤ä¸ª½ñÅù¤Ï2020Ç¯´©¹ÔÅö»þ¤Î¤â¤Î¡Ë¡£
¸©Æâ¤ÎÀ¤ÂÓ²ÃÆþÎ¨¤Ï53¡ó
¥³¡¼¥×¤ß¤ä¤¶¤¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤«¤é46Ç¯¡¢¤³¤Î´Ö¡¢ÆüËÜ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÏÃÏ°è¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤äÁ´¹ñ¥Á¥§¡¼¥ó¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢À¸³è¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤Ç¤¢¤ë¥³¡¼¥×¤ÎÅ¹¤â¤Þ¤¿¡¢½ÐÅ¹¤ÈÂàÅ¹¤ò¤¯¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¥³¡¼¥×¤ß¤ä¤¶¤¤Ï¤³¤Î46Ç¯´Ö¡¢15Å¹ÊÞ¤ò³«Å¹¡£¤·¤«¤â¤³¤Î46Ç¯´Ö¤Ç¡¢ÁÈ¹ç°÷¤Ï690¿Í¤«¤é25Ëü6000¿Í¤Ë¤Þ¤ÇÁý¤¨¡¢¸©Æâ¤ÎÀ¤ÂÓ²ÃÆþÎ¨¤Ï²¿¤È53¡ó¤ò¾å²ó¤ë¤Þ¤Ç¤ËÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê2020Ç¯¼èºàÅö»þ¡Ë¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢µÜºê¸©Æâ¤ÎÀ¤ÂÓ¤ÎÈ¾Ê¬°Ê¾å¤¬¡¢¥³¡¼¥×¤ß¤ä¤¶¤¤ÎÁÈ¹ç°÷À¤ÂÓ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¶Ã¤¯¤Î¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥³¡¼¥×¤ß¤ä¤¶¤¤Î»ö¶È¤Ï¡¢Å¹ÊÞ»ö¶È¡¦¶¦Æ±¹ØÆþ»ö¶È¡¦¶¦ºÑ¤ò´Þ¤àÀ¸³è»ö¶È¤Î3Ê¬Ìî¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Çä¾å¹â¡ÊÀ¸¶¨¤Ç¤Ï¶¡µë¹â¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡Ë¤â¡¢¤³¤Î´Ö¤Û¤Ü±¦¸ª¤¢¤¬¤ê¤ËÁý²Ã¤·¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿45Ç¯Á°¤Î1²¯±ß¼å¤«¤é¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï300ÇÜ¤Î300²¯±ß¤Ë¤âÃ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¡¼¥×¤ß¤ä¤¶¤¤Ë¤Ï¡¢Ç¯2²ó¡¢25Ëü¿Í¤ÎÁÈ¹ç°÷¤ËÆÏ¤±¤ë¡Ö¤ï¤¬²È¤ÎÀ¼¥«¡¼¥É¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÁÈ¹ç°÷¤¬¤¤¤Ä¤Ç¤âÍ×Ë¾¤äÄó°Æ¤¬¹Ô¤¨¤ë¡¢¡Ö¤è¤¯¤¹¤ë¥«¡¼¥É¡õ¤è¤«¤Ã¤¿¤è¥«¡¼¥É¡õ¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë»È¤Ã¤¿¤è¥«¡¼¥É¡×¡ÊÄÌ¾Î¡Ö¤è¤¯¤¹¤ë¥«¡¼¥É¡×¡Ë¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¿¦°÷¤¬ÁÈ¹ç°÷¤«¤éÄ°¤¤¤¿¤êµ¤¤Å¤¤¤¿¤ê¤·¤¿¤³¤È¤òµÆþ¤¹¤ë¡Ö¤³¤ó¤Ê¤³¤ÈÄ°¤±¤¿¤è¡ª¡¡µ¤¤Å¤¤¤¿¤è¡ª¡¡Êó¹ð½ñ¡×¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÂ¾¤Ë¡¢µ¡´Ø»æ¤Ø¤Î¤¿¤è¤ê¤ä¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ø¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ê¤É¡¢ÁÈ¹ç°÷¤«¤é¤ÎÀ¼¤òÄ°¤¯20¤òÄ¶¤¨¤ë»ÅÁÈ¤ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£´ó¤»¤é¤ì¤ëÀ¼¤ÏÇ¯´ÖÌó8Ëü·ï¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆâÌõ¤Ï¡¢ÁÈ¹ç°÷¤¬Ä¾ÀÜµÆþ¤·¤¿À¼¤¬Ìó3Ëü·ï¡¢¿¦°÷¤¬Ä°¤¤¤¿¤êµ¤¤Å¤¤¤¿¤ê¤·¤ÆµÆþ¤·¤¿À¼¤¬Ìó5Ëü·ï¤Ë¤Ê¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÖÊ¹¤¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¡×¤Ë¤·¤Ê¤¤
¤³¤ì¤À¤±¤ÎÀ¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¿¦°÷¤Ï¤Á¤ã¤ó¤ÈÌÜ¤òÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¿Ò¤Í¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¡Ö¤Ï¤¤¡¢Á´Éô¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£ÁÈ¹ç°÷¤µ¤ó¤«¤é¤ÎÀ¼¤Ï·ì±Õ¤Î¤è¤¦¤ËÁÈ¿¥¤ÎÃæ¤òÎ®¤ì¡¢´Ø·¸¤¹¤ëÉô½ð¤Ë¤ÏÉ¬¤ºÆÏ¤¡¢Æü¡¹¤Î¶ÈÌ³¤ËÀ¸¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
Ä¾ÀÜ¡¢ÁÈ¹ç°÷¤ËÊÖ»ö¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê°Õ¸«¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅ¹ÊÞ¤ËÅ½¤ê¤À¤¹¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢·è¤·¤Æ¡ÖÊ¹¤¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¡×¤Ë¤»¤º¡¢À¼¤òÀ¸¤«¤¹»ÑÀª¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤¤Á¤ó¤È¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¡¢À¸¤«¤µ¤ì¡¢ÊÖ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÁÈ¹ç°÷¤â¡Ö¤Þ¤¿¸À¤ª¤¦¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¡¢À¸¶¨¤Î¼çÂÎ¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤ÐÅ¹ÊÞ¤Î¥¤¡¼¥È¥¤¥ó¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤Ï¡Ö¾®¤µ¤Ê»Ò¶¡¤µ¤ó¤¬¡¢¿©¤ÙÊª¤ò¤³¤Ü¤·¤¿¤ê¡¢±ø¤¹¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¡ª¤É¤¦¤¾µ¤¤Ë¤»¤º¡¢¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦Å½¤ê»æ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÁÈ¹ç°÷¤«¤é¤Î¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤¬¿©¤Ù»¶¤é¤«¤·¤Æ¡¢¤ªÅ¹¤ò±ø¤¹¤Î¤¬¿½¤·¤ï¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤ËÂÐ¤¹¤ëÊÖÅú¤Ç¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥³¡¼¥×¤ß¤ä¤¶¤¤Ç¤Ï¡¢¼è°úÀè¤Ø¤Î¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÈ¹ç°÷¤«¤é¤Î¡Ö¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤è¡×¡Ö¤è¤«¤Ã¤¿¤è¡×¤ÎÀ¼¤ò¡¢¼è°úÀè¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤ä¹©¾ì¤ËÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹Æù¤Î²Ã¹©ÉÊ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹©¾ì¤Ë¡¢´¶¼Õ¾õ¤ò»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤è¤«¤Ã¤¿¤è¡×¤ÎÀ¼¤òÁ÷¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¤½¤Î²ñ¼Ò¤Î¼Ò°÷¤µ¤ó¤¿¤Á¤«¤éËè²ó¡¢¼ê½ñ¤¤Î¤ªÎé¤ÎÊØ¤ê¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¹©¾ì¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤ó¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¼Ò°÷¤µ¤ó¤Ë¼êÅÏ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤½¤ÎÊý¤Ï´¶·ã¤·¤ÆÌÜ¤ò½á¤Þ¤»¡¢ ¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ°ÂÁ´¤Ê¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤è¤¦¡¢´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥³¡¼¥×¤ß¤ä¤¶¤¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤è¤«¤Ã¤¿¤è¡×¤ä¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ÎÀ¼¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¡¢´î¤Ó¤È´¶¼Õ¡¢¶¦´¶¤¬¹¤¬¤ê¡¢¼¡¡¹¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¡ÖÁ±¤Î½Û´Ä¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£1¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÀ¼¤¬À¸¤«¤µ¤ì¡¢´Ø¤ï¤ë¤ß¤ó¤Ê¤¬¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡ÖÁ±¤Î½Û´Ä¡×¤Ï¡¢¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ê¹Í¤¨Êý¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÅÃÓ1¸Ä¡¢¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤Î²¼¤À¤±¤Ç¤âÇä¤ëµæ¶Ë¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹
¥³¡¼¥×¤ß¤ä¤¶¤¤ÏÁÈ¹ç°÷¤Î¤¿¤á¤ÎÁÈ¿¥¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Í×Ë¾¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï²¿¤Ç¤â¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤¬´ðËÜÅª¤Ê»ÑÀª¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Å¹ÊÞ¤Ç¤Ï¤Õ¤Ä¤¦¤Ï¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬Æü¾ïÅª¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ëÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤¬¡Ö²Æ¤Î¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤Î¾å¤ÏT¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤ë¤Î¤Ç¡¢²¼¤À¤±Çä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤»¤ó¤«¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÂÐ±þ¤·¤¿Å¹°÷¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç
¤Ï²¼¤À¤±È¾³Û¤Ç¤ªÇä¤ê¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤ò¥Ð¥é¤·¡¢²¼¤À¤±ÈÎÇä¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤¿¤é¡¢¾å¤À¤±»Ä¤Ã¤Æ¡¢Çä¤êÊª¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¶Ã¤¤¤Æ»ä¤¬¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡Ö¤Ç¤âÁÈ¹ç°÷¤µ¤ó¤¬¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¾¦ÉÊ¤¬¤½¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢Çä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤ª¤«¤·¤ÊÏÃ¤Ê¤Î¤Ç¡×¤È¤¤¤¦Åú¤¨¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö»Ä¤Ã¤¿¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤Î¾å¤ò¤É¤¦¤·¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢Âç»ö¤Ê°ìÊâ¤¬Æ§¤ß½Ð¤»¤Þ¤»¤ó¡£¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤Ï¸å¤Ç¹Í¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£¤½¤Î½Ö´Ö¤Ï¡¢¤½¤ÎÁÈ¹ç°÷¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤À¤±¹Í¤¨¤Æ¹ÔÆ°¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¥³¡¼¥×¤ß¤ä¤¶¤¤Ç¤Ï¡ÖÅÅÃÓ¤¬1¸Ä¤À¤±¤Û¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¡ÖÉõÅû1Ëç¤À¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö¤³¤Î¤ß¤«¤ó¤Ï´Å¤¤¤Î¤Ç¤¹¤«¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤Ë¤â¡¢´î¤ó¤Ç±þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Íñ¤ä¤¿¤³¾Æ¤¤Ê¤É¤Ï¡¢½é¤á¤«¤é1¸ÄÇä¤ê¤ÎÉÊÂ·¤¨¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¹âµé¥Þ¥ó¥´¡¼¤òÀÚ¤Ã¤Æ»î¿©¤â
¤·¤«¤â¶Ã¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¡¢¾®Ê¬¤±¤ä»î¿©¤Ê¤É¤ÎÈ½ÃÇ¤Ï¡¢ÂÐ±þ¤·¤¿Å¹°÷¤µ¤ó¤Î¸Ä¡¹¤ÎºÛÎÌ¤ËÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£ÀèÆü¤â¤³¤ó¤Ê¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬µ¯¤¤Þ¤·¤¿¡£µÜºê¤Ï¥Þ¥ó¥´¡¼¤Î»ºÃÏ¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤ëÅ¹ÊÞ¤Ç¡¢ÁÈ¹ç°÷¤È°ì½ï¤ËÀéÍÕ¸©¤«¤éÍè¤¿¤ªµÒ¤µ¤Þ¤¬¡Ö¥Þ¥ó¥´¡¼¤ò¤ªÅÚ»º¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤ó¤ÊÌ£¤¬¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤µ¤«»î¿©¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è
¤Í¡×¤È¿Ò¤Í¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¹¤ë¤ÈÇä¤ê¾ì¤ÎÅ¹°÷¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È¡¢¤¹¤°¤Ë¥Þ¥ó¥´¡¼¤òÀÚ¤Ã¤Æ¡¢»î¿©¤µ¤»¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ï»î¿©¤ÇÌ£¤ò³Î¤«¤á¤Æ°Â¿´¤·¡¢¼«Âð¤Ø¤Î¤ªÅÚ»º¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ø¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢ºÇ¾åµé¤Î¡ÖÂÀÍÛ¤Î¥¿¥Þ¥´¡×¤È¤¤¤¦´°½Ï¥Þ¥ó¥´¡¼¤â1È¢Çã¤ï¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö¥Þ¥ó¥´¡¼¤Î»î¿©¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¥É¥¥É¥¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¾Ð´é¤Ç¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤¬¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¤½¤ÎÅ¹°÷¤µ¤ó¤Ï¤¢¤È¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢Çã¤¦¤«¤É¤¦¤«¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¡¢¹âµé¥Þ¥ó¥´¡¼¤òÀÚ¤Ã¤Æ»î¿©¤·¤Æ¤â¤é¤¦Å¹°÷¤µ¤ó¤Ê¤É¡¢Â¾¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥³¡¼¥×¤ß¤ä¤¶¤¤Î¿¿¹üÄº¡¢¤³¤ÎÁÈ¿¥¤¬°¦¤µ¤ì¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Î1¤Ä¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¿¦°÷¤ÎËþÂÅÙ¤ò¹â¤á¤ë¥¸¥°¥½¡¼¥Ñ¥º¥ë·¿¤ÎÁÈ¿¥
¥³¡¼¥×¤ß¤ä¤¶¤¤ÎÁÈ¿¥¿Þ¤Ï¡¢Á´¿¦°÷¤ÎÌ¾Á°¤¬¤Î¤Ã¤¿¥¸¥°¥½¡¼¥Ñ¥º¥ë·¿¤Ç¤¹¡£¤Õ¤Ä¤¦ÁÈ¿¥¿Þ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¼ÒÄ¹¤ò¥È¥Ã¥×¤ËÌò°÷¡¢´ÉÍý¿¦¤ÈÂ³¤¯¥Ô¥é¥ß¥Ã¥É·¿¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤½¤ì¤ò¤µ¤«¤µ¤Þ¤Ë¤·¤¿µÕ¥Ô¥é¥ß¥Ã¥É·¿¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¥³¡¼¥×¤ß¤ä¤¶¤¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¡¼¥È¿¦°÷¡¦¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¿¦°÷¤Þ¤Ç´Þ¤á¤¿Á´¿¦°÷¤ÎÌ¾Á°¤òÆþ¤ì¤¿¥¸¥°¥½¡¼¥Ñ¥º¥ë·¿¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿¿ÊýÏÂÃËÍý»öÄ¹¡Ê2020Ç¯¼èºàÅö»þ¡Ë¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥¸¥°¥½¡¼¥Ñ¥º¥ë¤Ï¡¢1¥Ô¡¼¥¹¤¬¤«¤±¤Æ¤â³¨¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÁÈ¿¥¤â1¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬ÂçÀÚ¤ÊÌò³ä¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¼«Ê¬¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¡¢µ±¤¯¤³¤È¤Ç¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤³¨¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÁÈ¿¥¤ÎÃæ¤Ç¼«Ê¬¤ÎÌò³ä¡¦Â¸ºß¤¬¤¤Á¤ó¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÁÈ¿¥¿Þ¤ò¸«¤ë¤È¡¢Ìò³äÊ¬Ã´¤À¤±¤¬¿§Ê¬¤±¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ã¯¤¬¥Ñ¡¼¥È¿¦°÷¤ÇÃ¯¤¬Àµ¼Ò°÷¤«¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ëè·î¡¢¿Í¤ÎÊÑÆ°¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢·î½é¤á¤ËÉ¬¤º¹¹¿·¤µ¤ì¡¢³Æ¿¦¾ì¤ËÅ½¤ê½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤À¤Ã¤Æ¡¢Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¤¬¤Î¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¼ºÎé¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤¿¤È¤¨Ã»´ü´Ö¤Î¸ÛÍÑ¤Ç¤âÆ±¤¸À¸¶¨¤ÇÆ¯¤¯Ãç´Ö¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤½¤ì¤Ë¡¢Ì¾Á°¤¬¤Á¤ã¤ó¤È¤Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤½¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Ë¤â¤Ê¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¥³¡¼¥×¤ß¤ä¤¶¤¤ÎÁÈ¿¥¿Þ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¿Í¤ÏÌò³ä¤¬°ã¤¦¤À¤±¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸«»ö¤Ë¼¨¤·¤¿¡¢¤ª¼êËÜ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊºäËÜ ¸÷»Ê ¡§ ·Ð±Ä³Ø¼Ô¡¢¿Í¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë·Ð±Ä³Ø²ñ²ñÄ¹¡Ë