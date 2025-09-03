足も腰も背中も優しく支える！リカバリー発想の【ウーフォス】スポーツサンダルがAmazonで販売中！
まるで雲の上を歩いているみたい！衝撃吸収と快適さを極めた【ウーフォス】のスポーツサンダルがAmazonで販売中！
競技用シューズの構造は、より前へ蹴り出せるよう反発力を高めるデザインを採用。革新的デザインのOOfoam はその反対のアプローチにより、快適さとエネルギー吸収にフォーカスし、一歩ごとに37％の衝撃吸収が可能。
特殊素材OOfoamが着地時の衝撃を37％吸収し、膝や腰、背中への負担を軽減する。長時間歩行や立ち仕事でも快適な履き心地を保つ設計になっている。
人間工学に基づいたフットベッドが土踏まずを包み込み、自然な姿勢をサポートする。歩行時の安定感と疲労軽減を両立している。
軽量構造により、まるで履いていないかのような感覚を実現。日常使いからウォーキング、リカバリーまで幅広く活躍する。
耐水仕様でアウトドアや海辺、雨の日でも安心して使用できる。スリップオンタイプで着脱もスムーズに行える。
競技用シューズの構造は、より前へ蹴り出せるよう反発力を高めるデザインを採用。革新的デザインのOOfoam はその反対のアプローチにより、快適さとエネルギー吸収にフォーカスし、一歩ごとに37％の衝撃吸収が可能。
特殊素材OOfoamが着地時の衝撃を37％吸収し、膝や腰、背中への負担を軽減する。長時間歩行や立ち仕事でも快適な履き心地を保つ設計になっている。
人間工学に基づいたフットベッドが土踏まずを包み込み、自然な姿勢をサポートする。歩行時の安定感と疲労軽減を両立している。
軽量構造により、まるで履いていないかのような感覚を実現。日常使いからウォーキング、リカバリーまで幅広く活躍する。
耐水仕様でアウトドアや海辺、雨の日でも安心して使用できる。スリップオンタイプで着脱もスムーズに行える。