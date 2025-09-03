「わんだフルTRAIN」第4弾で提供

ペットフードを提供するスタートアップ企業のバイオフィリアは、JR東日本びゅうツーリズム＆セールスが開催する愛犬と一緒に楽しめるケージレス列車ツアー「わんだフルTRAIN」第4弾において、犬用駅弁「ココグルメシュウマイ弁当」を提供します。

【人用じゃないの!?】これがイヌの駅弁「ココグルメシュウマイ弁当」です（画像）

ペットとの旅行需要は高まっている一方、公共交通機関ではトラブル防止のため長時間ケージに入れる必要があるのが一般的です。「わんだフルTRAIN」は、飼い主と愛犬が快適に列車旅を楽しめるよう、JR東日本グループの愛犬家たちによって実現した企画です。

第4弾となる今回のツアーは、2025年9月6日に上野駅を出発し、那須高原を訪れる1泊2日の行程です。列車やバスの車内を含め、一部を除いてケージに入れずに愛犬と同伴できます。

「ココグルメシュウマイ弁当」は、第3弾となった前回の「わんだフルTRAIN」で初めて登場。従来のペットフードにとらわれない味わいや見た目の工夫に加え、安全性や栄養バランスへの配慮から好評だったといいます。その反響を受け、第4弾でも提供が決まりました。