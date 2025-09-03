若槻千夏が夏の終わりに家族でグアムを訪れ、その様子をインスタグラムに公開した。スケジュールを合わせるのが難しい家族と、夏休みのラストチャンスに駆け込むように実現した旅行。投稿には、南国の青空を背景にした水着スタイルや、ショートパンツを合わせた爽やかなコーディネートの姿が並び、ハンバーガーにかぶりつく無邪気な表情も切り取られている。

写真を見たファンからは「どのコーデも可愛い」「グアムが似合う」と絶賛の声が続出。「無敵の可愛さ」「少女のように輝いている」といったコメントも寄せられ、夏を全力で楽しむ姿が多くの人の目に鮮やかに映った。

若槻は2012年に結婚し、翌年には長女、さらに2017年には長男を出産。仕事と家庭を両立させながら、ライフスタイルを軽やかに楽しむ姿勢が支持を集めてきた。今回のグアム旅行でも、家族との時間を優先しつつ、自身らしいファッションや明るい笑顔を発信し、ファンにポジティブなエネルギーを届けている。

夏の締めくくりを海外で過ごすという特別感と、家族とともに過ごす等身大のひととき。そのバランスが、多くの人に憧れを抱かせる理由なのかもしれない。

参考：https://www.instagram.com/p/DOBMVsUkrdT/