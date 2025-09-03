【ねこ漫画】愛猫の愛がパパからママへシフトチェンジ!?猫の愛はうれしいが“凍てつく視線”が痛い…【作者に聞いた】
愛猫・麦くんとの猫生活を描く、麦ママ(@migi0.715)さん。あるご縁で「花くん」という新しい家族を迎えた麦ママ宅。そこでは愛猫「麦vs花」のある闘いが密かに起こっていた!?Instagramのフォロワー数は13万人を超える(2025年8月現在)麦ママさんの猫漫画より「凍てつく目」を紹介する。
■嫉妬心全開で睨みを効かせる麦パパ&麦くん！
花(オス)くんは麦くんの兄弟猫。麦ママ宅に来るまでは麦くんが生まれたところと同じお家でずっと暮らしていたのだそうだが、そちらの飼い主が亡くなってしまったことをきっかけに花くんを迎えたと麦ママさんは話す。「飼い主さまが大病を患われたときから『そのときがきたら、花のことをよろしくお願いします』と頼まれていたので、飼い主さまがお元気でいらっしゃったときから、わが家を花にとって『第二の家』と感じてもらえるよう、何度も花をわが家にホームステイさせてもらっていました」と当時を振り返る麦ママさん。
花くんをこれまで育てていた飼い主は男性だったようで、最初は麦ママさんよりも麦パパさんに懐いていたという花くんだが、「やはり時間の問題で(笑)一緒に過ごす時間が長くなればなるほど、花は私のことが大好きになってしまいました。自宅で仕事できる環境ゆえの勝利です(笑)」と麦ママさんは花くんの愛を勝ち取ったと誇らしげに教えてくれた。
しかし花くんの愛を独り占めする麦ママさんに嫉妬するのは麦パパさんだけではなかったようで…。作中では遠くからジッと麦ママさんに恨めしがる視線を送る、麦くんの姿がとても臨場感たっぷりに描かれている。麦くんは花くんがいる場所ではママに甘えにくい性格で「麦ママを独占したい」という思いは嫉妬心へと育ってしまった様子。麦ママさんは「多頭飼いで嫉妬しちゃう猫ちゃんの相手はどうすればいいんでしょうか？」とリアルな悩みを明かしてくれた。
麦ママさんの愛ゆえの悩み、「うらやましい！」と感じる人もいるのでは？豊かな猫ライフの様子を描く本作、「凍てつく目」をぜひ一度覗いてみてほしい。
取材協力：麦ママ(@migi0.715)
