女優の北乃きい（34）が2日放送のカンテレ「キメツケ！※あくまで個人の感想です」に出演。独特の“飲み会ルーティーン”を明かした。

この日は、自身が長い間続けていることをテーマにトーク。北乃は「たまにお酒飲みに行くときには、合間に歯磨きを入れる」と語った。

「2時とか3時ぐらいに1回歯磨きを入れる。早めに始まった場合は1回目が10時、11時ぐらいで。歯磨きをしに、トイレにこもります」と説明した。

「そこで友だちに会うと、“キスの予定あんの？”って聞かれたことがあって。あ、そんな風に取られるんだ…みたいな」と苦笑いした。

歯磨きの理由はキスではなく、「1回リセットしたいんですよ。また戻ってすぐ飲むんですけど。リセットしたくて大体3回ぐらい歯磨きに行きます。それがルーティーンになっちゃってるかもしれない」と告白した。

驚く共演陣から「次の料理が出てくる前に？」「“この料理はリセットしなくてセーフ”とかもあるの？」と質問が相次ぐと、北乃は「一旦リセット…でも“しなくてセーフ”もあります…それこそサラダとか。でも、そのサラダがチョレギだとします。サッパリしてないとイヤだ」と、独特の口内リセットルールを熱弁していた。