ナ・イヌ、“秘書”と肩組み仲良し2ショット「とてもいいパートナー」「坊っちゃんとヨンスさんのコンビ大好き」
俳優のジン・デヨン（44）が2日、自身のインスタグラムを更新。同日に最終回を迎えたTBS系火曜ドラマ『初恋DOGs』で共演したナ・イヌ（30）との2ショットを公開した。
【写真】「とてもいいパートナー」ナ・イヌ＆ジン・デヨンの仲良し2ショット
投稿では、「坊ちゃんに出会えて本当に幸せでした 別れるのがとても悲しかったです」と韓国語と日本語でそれぞれつづり、花束を手にしたジン・デヨンの肩にナ・イヌが手をかけて笑顔の2ショットを投稿した。
この投稿にファンや視聴者からは「坊っちゃんとヨンスさんのコンビ大好きです。カジュアルスタイルもスーツスタイルもお二人とも良いバランスでお似合いでした」「ドラマおつかれさまでした！ナイヌくんとのやりとり、とてもいいパートナーにみえました！」「デヨンさんがヨンスさんで、本当に良かったです」「ナイヌさんのために見たドラマでデヨンさんにも出会うことができて、本当に素敵な夏になりました」などのコメントが寄せられている。
本作は、清原果耶が演じる愛を信じないクールな弁護士・愛子と、成田凌が演じる動物しか愛せないこじらせ獣医・快の“愛犬”同士が恋に落ちたことをきっかけに始まるラブストーリー。2人の前に現れ、三角関係となる訳アリの韓国人御曹司・ソハを、日本のドラマ初出演となる韓国俳優ナ・イヌが演じた。ジン・デヨンは、ソハの秘書であるソン・ヨンスを演じた。
