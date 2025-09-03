◇ナ・リーグ ジャイアンツ―ロッキーズ（2025年9月2日 デンバー）

ロッキーズの本拠クアーズ・フィールドで2日（日本時間3日）、ジャイアンツ戦が行われ、初回にジャイアンツのラファエル・ディバース選手（28）の本塁打をきっかけに、両軍入り乱れて乱闘騒ぎとなった。

初回無死一塁でディバースは相手先発・フリーランドのスライダーを捉え、大きな弧を描いたアーチを右翼席に放り込んだ。

その際、ディバースは体勢を崩し、少しよろめきながら高く上がった打球を見つめ、ゆっくりと一塁へ。すると、フリーランドがディバースに向かって叫び、一塁へ向かって走り出していたディバースも呼応。言い合いが始まると、ジャイアンツのアダメズやチャプマンらがマウンドに駆け寄り、フリーランドを突き飛ばした。

これをきっかけに両軍選手らがベンチから飛び出し、マウンド、二塁付近でもみ合いに発展。一旦は収束したかに見えたが、ディバースとフリーランドが離れたところで再び口論となり、他の選手らが慌てて制止した。

この乱闘騒ぎでフリーランド、アダメズ、チャプマンが退場処分となった。試合は約10分中断となり、再開後に審判団が協議の上、一塁付近からディバースがダイヤモンドを一周し、2ランが記録された。