熊田曜子、鍛え上げられた二の腕＆腹筋みせつけ ポールダンスの新ショット公開→プロフィール画像に
タレントの熊田曜子（43）が3日、自身のインスタグラムを更新。プロフィール画像を変更したことを報告した。
【画像】見事なボディで「ロータスのポーズ」熊田曜子
写真はポールダンスのワンシーンをイメージしたもので、ボディプロフィール専門スタジオが手掛けた。熊田は「ロータスのポーズ」「ライティングも小道具もヘアメイクもイメージによってガラリと雰囲気が変わって制作中もわくわく」と撮影を振り返った。
熊田は2012年4月に一般男性と結婚。同年12月に第1子女児、15年10月に第2子女児を出産。18年6月に第3子女児出産を公表。23年に所属事務所を通じて離婚が成立したことを報告した。
