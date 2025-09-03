ミニサイズ「BRAYE」リップ＆チークがかわいい！全8色をイエベ・ブルべ別レビュー。セブンで先行販売中だよ
おしゃれなパッケージが話題の韓国コスメブランド「BRAYE（ブレイ）」。
そんな「BRAYE」のリップ＆チークのミニサイズが、全国のセブン-イレブンにて、2025年8月30日（土）から順次先行発売されているのをご存じですか？
見た目はそのままに小さくなったミニサイズは、ミニチュア感がたまらなくかわいいんです。
今回は登場した全8色のカラーを、ブルべ・イエベ別にご紹介。また、同時発売された「manyo（マニョ）」のミニスキンケアアイテムも最後にチェックしましょう。
「BRAYE」のリップ＆チークが、ミニサイズになって登場！
こちらが「BRAYE」の「リップスリークミニ」（税込1210円）。
リップとチーク兼用の人気アイテム「リップスリーク」がミニサイズになって登場しましたよ。
今回登場した「リップスリークミニ」のサイズ感は、AirPods Pro（第2世代）と比べるとこんな感じ。縦・横・厚み、どれもAirPods Proより小さいコンパクトさです。
それでいて、パッケージデザインやボールチェーン、フタ裏のミラーまで再現されていて、細部までかわいいミニチュア感が楽しめます。
全8色をイエベ・ブルべ別にまとめてチェック
「リップスリークミニ」のカラー展開は、全8色。
01：アルダー（ブライトレッド）
03：ポシュ（イチジクローズ）
04：セヴィ（くすみローズ）
05：イズ （ピンクベージュ）
06：プラッキー（グレイッシュモーブ）
07：ボールドネス（スモーキーブラウン）
08：ラフリー（クラシカルブラウン）
10：クリア（無色透明）
ここからは。実際に全色を試してみて、イエベさん・ブルべさんに似合いそうなカラーを分けてみました。カラー選びの参考にしてみてくださいね。
まず、イエベさんにおすすめしたいのはこの3色。
03：ポシュ（イチジクローズ）
07：ボールドネス（スモーキーブラウン）
08：ラフリー（クラシカルブラウン）
今回は03・07・08を、上から順番に2度塗りしてみました。
03番はほんのり赤みのあるカラー、07・08番は落ち着いたブラウン系で、どれもイエベさんにぴったり。明るめカラーが好きな日は03番、深みのある秋っぽカラーを楽しみたい日は07・08番を選んでみてください。
ブルべさんにおすすめは以下の4色。
01：アルダー（ブライトレッド）
04：セヴィ（くすみローズ）
05：イズ （ピンクベージュ）
06：プラッキー（グレイッシュモーブ）
こちらも01・04・05・06番を、上から順に2度塗りしてみました。
ぱきっとしたレッドやローズカラー、ベージュ系が揃ったラインナップ。特に06番は青みが強めのピンクで、ブルべさんにはぴったりかもしれません。
また、ベーシックなレッドの01番は、イエベ・ブルべ問わず誰でも使いやすそうです。
10番のクリア（無色透明）は、高保湿リップバーム。唇に自然なツヤをプラスしたいときに重宝する1色です。
どのカラーも、体温でとろけるなめらかなテクスチャーに加え、クリアな発色で重ね塗りすれば鮮やかさを自在に調整できるのがポイント。
塗ったあとしばらくするとサラッと軽い質感に変わるので、使い心地も抜群ですよ。
■BRAYE
公式Instagram：@braye_jp
スキンケアブランド「manyo」のミニサイズも同時発売
韓国スキンケアブランド「manyo」を愛用している人も多いのでは？
今回、セブン-イレブンでは、「manyo」のミニサイズも同時発売。お試しにちょうどいいサイズや、旅行にぴったりなトラベルセットがラインナップしています。
お試しサイズには、「ガラク ナイアシン 3.0 エッセンス20ml」（税込1980円）と、
「ピュア クレンジング オイル100ml」（税込1650円）が登場。
気軽にトライしやすいサイズ感がうれしいポイントです。
旅行にぴったりなのが「ピュアクレンジングトラベルセット」（税込1320円）。
フォームタイプとオイルタイプのクレンジングがセットになっていて、「どちらが自分に合っているのか試してみたい」という人にもおすすめですよ。
また、1泊2日の旅行に最適な「ガラク Day＆Night トラベルキット」（税込418円）もあります。
使い切りタイプだから、バッグの隙間にもスッと入れられて、荷物をできるだけ減らしたいときに重宝しそう！
さらに、旅行中こそ念入りにスキンケアをしたい人には、「ガラク ナイアシン エッセンス マスク（1枚）」（税込275円）もぜひチェックしてみてくださいね。
■manyo
日本公式サイト：https://manyo-japanese.com/
日本公式 Instagram：@manyo.japan
