細部まで気配り設計！便利な機能を詰め込んだ【エース】のスーツケースがAmazonで販売中！
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
旅をもっとスマートに！機能性とデザイン性が光る【エース】のスーツケースがAmazonで販売中！
スマイルSALEで、欲しかったアレもコレもまとめ買い♪
Amazonの大型セール「スマイルSALE」が8/29(金)9:00〜9/4(木)23:59の7日間限定で開催！普段よりずっとおトクなこのチャンス、見逃したらもったいない！
スクエアのシルエットとブライトカラーが目を引くおしゃれなスーツケースシリーズ。ジェンダーレスなデザインが特徴の、旅行のお供に便利な機能を搭載したスーツケース。旅行中に荷物が増えたときにも便利な、お買い物袋等をかけれるフック付き。ペットボトルや日傘などをしまえるドリンクホルダー搭載。スーツケースを持ち歩いている時に思いがちな『困った！』に対応する嬉しい機能がたくさん！ ごちゃごちゃになりがちなメインルームもポケットが充実しているので、整理整頓も簡単にできる。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
折り畳み式ドリンクホルダー搭載で、移動中も飲み物や日傘をスマートに持ち運べる。旅先での小休憩も快適に過ごせる設計になっている。
→【アイテム詳細を見る】
サイドフック付きで、買い物袋やハンドバッグなどの増えた荷物を簡単に持ち運べる。急な荷物にも対応できる便利な機能を備えている。
双輪キャスターを採用し、旋回性に優れた滑らかな移動を実現。重い荷物でも方向転換が容易で、ストレスなく移動できる。
→【アイテム詳細を見る】
マチ付きポケットなど収納力に優れた内装で、小物もすっきり整理可能。3〜5泊の旅行にぴったりな63L容量を確保している。
