久慈暁子、ノースリーブ姿で母とロンドン満喫「可愛すぎる」「親孝行ですね」の声
【モデルプレス＝2025/09/03】フリーアナウンサーの久慈暁子が2日、自身のInstagramを更新。母親とロンドンを訪れた様子を公開し、反響が寄せられている。
【写真】久慈暁子アナ、ボディライン際立つノースリ姿
久慈は「London with my mom」と母親とのロンドン旅行を報告。「母が長年憧れていたロンドン。これぞロンドンという景色から思い出が始まりました」とつづり、ビッグベンや赤い電話ボックスをバックにノースリーブのトップスとスカートを合わせた清楚なコーディネートで微笑む姿の写真を載せている。
この投稿に、ファンからは「可愛すぎる」「素敵な親孝行ですね」「美人さん」「仲良しで微笑ましい」「ロンドンが似合ってる」「癒されました」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
