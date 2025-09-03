朝ドラ「あんぱん」のぶ（今田美桜）渾身のモノマネが話題「懐かしい」「朝から癒された」の声
【モデルプレス＝2025/09/03】女優の今田美桜が主演を務める連続テレビ小説「あんぱん」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の第113話が、3日に放送された。今田演じる主人公・柳井のぶのモノマネが話題を呼んでいる。＜※ネタバレあり＞
【写真】今田美桜＆北村匠海、夫婦役で密着
朝ドラ第112作目となる本作は、国民的アニメ「アンパンマン」を生み出した漫画家・やなせたかしと妻・小松暢がモデル。何者でもなかった2人があらゆる荒波を乗り越え、“逆転しない正義”を体現した「アンパンマン」にたどり着くまでの人生を描いた愛と勇気の物語。主人公ののぶを今田、のぶの夫の柳井嵩を北村匠海が演じる。
週刊誌が主催する漫画コンクールの募集ページを目にしたのぶは、嵩に「出してみたら？」と勧める。しかし、プロの漫画家であり、すでに詩人として世間に名前が知られている嵩は「落ちたら物笑いの種」だと弱気だった。
すると、のぶは声を低くして「いごっそう（土佐弁で頑固で気骨のある男）になれ。嵩」と言い、嵩の目を真っ直ぐに見つめる。これは、嵩の伯父・寛（竹野内豊）が生前、嵩たち兄弟によく言っていた言葉で、嵩が反応に困っていると、のぶは「寛先生のマネしてみた。似てなかったね」と照れ笑いした。
嵩は「いや…。うん…似てた」と気を遣ったが、同居しているのぶの母・羽多子（江口のりこ）は真顔で「似てないね」とバッサリ。のぶは改めて、初めて嵩の漫画が新聞のコンクールで入賞し、海でラムネやかき氷をご馳走してくれたように「賞金もろうたら、昔みたいにかき氷とラムネおごってもらうきね」と伝える。嵩は背中を押され、漫画懸賞に挑戦することを決めた。
このシーンでのぶの渾身のモノマネが飛び出し、視聴者からは「まさかの寛先生のモノマネ！？」「めっちゃ似てる」「雰囲気だけは伝わった（笑）」「クオリティ低めののぶちゃん可愛すぎる」「朝から癒された」「寛先生にかき氷とラムネ…懐かしい」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
