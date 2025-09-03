夫が不倫旅行を計画していたら、すべて台無しにしてやりたいと思うもの。今回は、不倫相手の誕生日旅行で復讐を実行した奥さんのエピソードをご紹介します。

お誕生日おめでとう

「夫が不倫相手と旅行しようとしていました。どうやら、その日は不倫相手の誕生日のよう。すでに証拠はそろっているし、この機会にサプライズしてやろうと計画しました。

まず、ホテルに頼んでバースデーケーキのルームサービスを予約しました。メッセージプレートには『Aちゃん（不倫女の名前）お誕生日おめでとう！ B子（私の名前）より』と書いてもらって。夫は気が利かないタイプなので、ルームサービスなんて存在も知らなかったのでしょうね。何もバレずに当日を迎えました。

翌日、二人は旅行どころじゃなくなったらしく、夫が血相を変えて帰ってきました。そうそう、ついでに慰謝料の請求書をホテルにFAXして、スタッフの方に届けてもらったんですよ。きっとそれがトドメになったんでしょうね。忘れられない誕生日になって、ざまーみろと思いました。

夫と不倫相手は慰謝料の件で揉めに揉めて別れたようです。今のところ夫は反省しているというか、私が怖いのか大人しくしています（笑）。もう少しATMとして活躍してもらってから離婚かな」（体験者：40代女性・会社員／回答時期：2025年6月）

▽ 誕生日旅行で浮かれている中、奥さんからバースデーケーキと慰謝料の請求書が届いたらゾッとするでしょうね……。現実を突きつけられて、旅行どころではなくなったはず。不倫カップルが幸せそうな瞬間をあえて狙うのも、復讐ですよね……。

