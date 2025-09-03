「藤本タツキ 17-26」、Amazonプライムビデオでアニメ化！ 11月8日より独占配信決定
画像はプライムビデオアニメ公式X（https://x.com/PrimeVideoAnime/status/1962893290308555263）より【Amazonプライムビデオ「藤本タツキ 17-26」】 11月8日 配信開始
AmazonプライムビデオアニメのXアカウントは9月3日、「藤本タツキ 17-26」を11月8日より独占配信することを発表し、キービジュアルを公開した。
「藤本タツキ 17-26」は、「チェンソーマン」や「ルックバック」の作者藤本タツキ氏が17歳から26歳の間に描いた短編8本をまとめた単行本。その収録作品が、Amazonプライムビデオでアニメ化する。
【藤本タツキ短編集 17-21】
11月8日(土) プライムビデオで独占配信！
「チェンソーマン」「ルックバック」の#藤本タツキ 先生が17歳～26歳の間に描いた
短編8作品が待望のアニメ化‼
キービジュアルがすでにジャンルの玉手箱…
『チェンソーマン』を生んだ鬼才・藤本タツキの原点！ 漫画賞初投稿作『庭には二羽ニワトリがいた。』から、思春期の熱情が暴走する『佐々木くんが銃弾止めた』、迸る恋心が全てを蹴散らすSFラブコメ『恋は盲目』、ネジがぶっ飛んだ殺し屋少女の恋『シカク』まで――剥き出しの圧倒的才能が炸裂する、初期短編集!!