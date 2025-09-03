元日テレ・宮崎宣子、子どもとのプールショットに反響「40歳を越えてまさか水着を着ることになるとは…」
元日本テレビアナウンサーの宮崎宣子が、3日までにインスタグラムを更新。水着姿の近影をアップし「かわいい」「スタイル抜群」など反響が集まっている。
【別カット】宮崎宣子のまぶしい水着姿（ほか6枚）
2012年3月に日本テレビを退社し現在はフリーで活動する宮崎は「考えてみるとこの水着、元取ったかも。社会人になって1.2回くらいしか着てなかったのに」とつづり、ホテルのプールで子どもと遊ぶオフショットを多数公開。麦わら帽子を被って笑顔で子どもと遊ぶ姿はとても若々しく40代とは思えない。
さらに投稿内では「40歳を越えてまさか水着を着ることになるとは思ってもみなかったのですが、そのなんとなく作ってしまっていた概念を取っ払ってみると、意外と気付かされることも多かったのです。プールに入って息子を抱っこしながら、ただ入っているだけなんですが、びっくりするほど水面からの景色が綺麗で、海と一体化しているように見えてこんな景色があったのか…とか。水が大好きな息子はこんなに喜んでいて、こんなこともできるようになっている…とか」と子どものおかけで様々なことに気づけたとも語られている。
美しい宮崎の水着姿を見たファンからは「綺麗スタイル抜群」「素敵 セレブですね」「変わらず可愛いですねえ！」など絶賛の声が上がっていた。
引用：「宮崎宣子」インスタグラム（＠miyazaki_nobuko）
