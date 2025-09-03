2025年10月5日に開催予定だった東海地区最大級の音楽フェス「WIRED MUSIC FESTIVAL' 25」公式が9月2日、中止を発表した。

「制作の都合により、やむを得ず開催を中止させていただく」

「WIRED MUSIC FESTIVAL」は、「日本から世界へ」をコンセプトに掲げ、2015年からスタートした音楽フェスイベントだ。愛知県のAichi Sky Expo（愛知県国際展示場、愛知県常滑市）で開催され、国内外で活躍するアーティストらが出演する。

25年度のライブでは、アメリカで人気のラッパー、Ty Dolla $ign（タイ・ダラー・サイン）さんをはじめ、「チーム友達」で人気を博したラッパー・千葉雄喜さん、Awich（エーウィッチ）さん、?ellow Buck（イエロー・バックス）さんらが出演予定だった。

こうした中、イベント公式サイトは2日、「WIRED MUSIC FESTIVAL'25 開催中止のお知らせ」を公開した。

「2025年10月5日(日)に開催を予定しておりましたWIRED MUSIC FESTIVAL'25ですが、開催に向けて準備を進めているなかで、制作の都合により、やむを得ず開催を中止させていただくこととなりました」

詳細については明かしておらず、「開催を楽しみにお待ちいただいていたお客様、ご出演者の皆様、関係各所の皆様にはご迷惑をおかけしますことを深くお詫び申し上げます」と謝罪した上で、チケットの払戻しについてアナウンスしている。

7月7日の追加情報を最後に発信途絶える

同イベントは6月23日に出演者第一弾の情報を公開し、7月7日には追加情報を発表。しかし、その後発信は途絶えていた。

SNSでは、「制作の都合だけじゃねぇ... 説明不足では？ ヘッドライナーかスポンサー飛んだか？」「愛知唯一のフェスが...」など落胆と困惑の声が相次いだ。

また、「約1ヶ月近くSNSが更新されていなかったので嫌な予感はしていた」「なんか色々と合点がいくねぇ...残念だけど...」「チケット取ろうと思ったら取れなかったのはこのせいなのか」など、異変を感じていた音楽ファンのコメント相次いでいる。