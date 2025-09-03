NBA有数のビッグマン…セルビアのヨキッチとトルコのシェングンがユーロバスケットで激突

8月27日にスタートした「FIBAユーロバスケット2025」は、グループフェーズ終盤に入っており、グループAでは各国が1試合を残した時点でトルコ代表（得失点差＋95）、セルビア代表（得失点差＋71）がいずれも4戦全勝、2勝2敗で3位のラトビア代表（得失点差－6）の3チームがグループフェーズ突破を決めている。

そして日本時間4日の3時15分から、トルコとセルビアによる“首位決定戦”が行われる。トルコにはアルペレン・シェングンというヒューストン・ロケッツのオールスターセンター、セルビアにはリーグを代表するビッグマンのニコラ・ヨキッチ（デンバー・ナゲッツ）がいる。

今大会のシェングンは、ここまでいずれもチームトップの平均20.0得点8.8リバウンド6.5アシストに1.0ブロック、フィールドゴール成功率68.1パーセントと好調。ヨキッチもチーム最多の平均19.8得点9.3リバウンド1.3スティールに4.5アシスト、フィールドゴール成功率66.7パーセントと実力を見せつけている。

トルコ代表チームでシェングンと一緒にプレーする206センチのアデム・ボナ（フィラデルフィア・セブンティシクサーズ）は、エストニア代表戦後にこう話していた。

「もちろん、ヨキッチはとんでもない選手。彼のプレーを予測することなんてできないよ。僕らとしては、とにかく自分たちにとって最高のディフェンスをしていくこと」

一方、セルビアでヨキッチとチームメートのトリスタン・ブクチェビッチ（ワシントン・ウィザーズ）は、トルコとシェングンについてこう評していた。

「彼らはすごくいいプレーをしているね。数試合見たけど、あのチームはリズムが良く、ボールをシェアできている。シェングンはこの大会ですごくいい。僕らは彼のプレーを制限しないといけない。彼は内外問わずにプレーでき、パスもさばけるからね」

試合の中で、シェングンとヨキッチが直接マッチアップする機会もあるだろう。ただ、両選手はそれぞれのチームでベストプレーヤーだけに、ファウルトラブルは回避したいはず。となると、ボナやブクチェビッチの働きもカギを握ることになりそうだ。

【動画】ラトビア戦で圧巻の39得点をマークしたヨキッチのハイライト！






