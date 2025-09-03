「未来の常識を創り出し、人々の生活を変えていく」をグループ理念に掲げ、日本全国47都道府県に約3500店舗、海外ではアジアを中心とする6エリアに82店舗（6月末現在）のドラッグストア・調剤薬局を展開するマツキヨココカラ＆カンパニーは、敏感肌向けプライベートブランド「RECiPEO（レシピオ）」から「薬用スキンリペアセラム［医薬部外品］（販売名：レシピオ 薬用バランシングリペアセラム）」を9月1日から全国のマツモトキヨシグループ、ココカラファイングループの店舗（一部店舗を除く）と同社オンラインストアで販売を開始した。

「レシピオ」は乾燥肌・敏感肌に悩む人をサポートするために、マツキヨココカラ＆カンパニーとコーセーが共同開発したなめらかで透明感（肌がうるおってつやのある状態のこと）のある肌にまで導く「うるおう透明感レシピ」をコンセプトに生まれた高保湿スキンケアブランド。2021年11月の誕生以来、9つのフリー（無香料、無着色、アルコールフリー（エチルアルコール無添加）、パラベンフリー、紫外線吸収剤フリー、グルテンフリー、ラウリル硫酸フリー、ジブチルヒドロキシトルエン（BHT）フリー、マイクロプラスチックフリー）を実現した処方と、刺激性を確認する3つのテスト（アレルギーテスト、敏感肌の人の協力によるパッチテスト（皮膚に対する刺激性を確認するテスト）、スティンギングテスト（ピリピリ・ヒリヒリといった使用直後の刺激感を確かめるテスト）すべての人にアレルギーや皮膚刺激が起きない、刺激感がないというわけではない）を実施したフェイススキンケアアイテムを中心に商品展開をしている。



「薬用スキンリペアセラム」

今回着目したのは、洗顔後の肌は無防備な状態になりやすいという点。洗顔は健やかな肌を維持するために欠かせないスキンケアだが、誤った洗顔方法や肌の状態によっては、皮脂膜やNMF（天然保湿因子）、細胞間脂質が流れ落ちやすくなることで、肌のバリア機能が乱れ、外部刺激を受けやすい敏感な状態になってしまう。こうした洗顔後の“スキ”となる時間に着目し、敏感肌のための美容液として開発されたのが、「薬用スキンリペアセラム」。同製品は、特に乾燥しやすく敏感になりがちな洗顔直後の肌にうるおいを届けることで、肌環境をととのえ、肌トラブル（乾燥・肌荒れ）を未然に防ぎ、うるおい透明感美肌へと導く。

「レシピオ」は、かさつき・肌あれをくり返し、くすみ（乾燥・キメの乱れによる）がちな敏感肌・乾燥肌を、なめらかで透明感のある肌にまで導く「うるおう透明感レシピ」をコンセプトに生まれた敏感肌・乾燥肌向けの高保湿スキンケアブランド。透明感、清潔感、肌へのやさしさをイメージした白×水色のデザインで、今回の商品を加え、全17SKUで展開している。

［小売価格］2750円（税込）

［発売日］9月1日（月）

マツキヨココカラ＆カンパニー＝https://www.matsukiyococokara.com