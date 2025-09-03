米メディアのニューズウィークは２日（日本時間３日）に「フィリーズは１億１００万ドル（約１５０億円）でスーパースタースラッガーと再契約すると予想する」と題し、フィリーズが今オフにＦＡになるカイル・シュワバー外野手（３２）と再契約すると報じた。

「守備面での価値はほぼゼロだが、シュワーバーの打撃力は非常に強力で、９桁の契約を得られる可能性は十分にある。スポットラックは現在、４年間で１億１００万ドルの契約を予想している。最終的にフィリーズが彼に１億１００万ドル、あるいはそれ以上の金額の契約を与えるチームとなるのだろうか」と投げ掛けると、ブリーチャー・リポートのティム・ケリー氏の記事を紹介した。

「シュワーバーは契約最終年にキャリアハイとなる４９本塁打を放ち、フィリーズを悩ませているのは間違いない。しかし、フィリーズのマネージングパートナー兼最高経営責任者のジョン・ミドルトン氏は、シュワーバーの残留をあらためて希望している。おそらく４、５年契約になるだろうし、他球団をかわすことも必要だろうが、もしフィリーズがＦＡで彼を放出すれば、ファンの間で反発が起きるだろう」

１日（同２日）時点で、シュワーバーは４９本塁打、１１９打点でナ・リーグ２冠。ドジャースの大谷翔平投手（３１）とＭＶＰを争っている。８月２８日（同２９日）の本拠地ブレーブス戦でメジャー史上２１人目の１試合４本塁打を記録した爆発力は魅力だ。また、これまでの自己最多だった４７本放った２０２３年は打率１割９分７厘と確実性を欠いていたが、今季は打率２割４分５厘だ。

ネックは来年３月に３３歳になる年齢だ。加齢によるケガや故障、離脱した場合、長期化する可能性もある。また、ＦＡになるシーズンが成績のピークで、契約後は不良債権化する例は少なくない。エンゼルスのアンソニー・レンドン内野手（３５）はその代表だ。

同サイトは「（ＦＡ流失すれば）失うものは大きいが、９桁の契約を結ぶには大きなリスクも伴う。フィリーズは一体どれほどの金額で入札に応じるつもりなのだろうか」と結んだ。争奪戦必至のシュワバーはオフも主役の一人であることは間違いない。