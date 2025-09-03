¾¾²¼Æà½ï¤¬¡ØÂçÄÉÀ×¡Ù¤Ç¼¨¤·¤¿¡È¿·»þÂå¤Î·º»öÁü¡É¡¡¡Ø¥²¥²¥²¤Î½÷Ë¼¡Ù¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ
¡¡¡ØÂçÄÉÀ×～·Ù»ëÄ£SSBC¶¯¹ÔÈÈ·¸～¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ï¡¢ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë²òÀÏ¤ò¶î»È¤¹¤ëÁÈ¿¥¡ÖSSBC¡×¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿·º»ö¥É¥é¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡£¾¼ÏÂ·¿¤Î¡ÈÂ¤Ç²Ô¤°¡ÉÁÜºº¤È¡¢ÎáÏÂ·¿¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ë¤è¤ë²òÀÏ¡£¤³¤Î2¤Ä¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬·ã¤·¤¯¾×ÆÍ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¶¨Æ¯¤·¤Æ¤¤¤¯¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢²¦Æ»¤È³×¿·¤ÎÍ»¹ç¤òÌÜ»Ø¤·¤¿´ë²è¤À¡£µÓËÜ¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡ØHERO¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤äNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØÎ¶ÇÏÅÁ¡Ù¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÊ¡ÅÄÌ÷¡£ÅÁÅý¤¢¤ë¡Ö¿åÍË21»þ¡×ÏÈ¤ËÁ÷¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿´°Á´¿·ºî¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÃíÌÜÅÙ¤Ï¹â¤«¤Ã¤¿¡£
»²¹Í¡§¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¥¥ã¥¹¥È¤¬²Æ¥É¥é¥Þ¤Ç¤â³èÌö¡¡¸¶ºÚÇµ²Ú¡¢ÃæÂô¸µµª¡¢ÃæÅçÊâ¤é¤Î¿¶¤êÉý
¡¡¤½¤ó¤ÊËÜºî¤Ç·Ù»ëÄ£ÁÜºº°ì²Ý¤Î¼çÇ¤¡¦ÀÄÌøÍÚ¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¾¾²¼Æà½ï¤À¡£²èÌÌ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¾ì¤Î¶õµ¤¤òÊÑ¤¨¤ë°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¡£ÎäÀÅÄÀÃå¤Ë¸½¾ì¤ò»ÅÀÚ¤ê¡¢»þ¤Ë±Ô¤¤¸ÀÍÕ¤ÇÉô²¼¤ä¼þ°Ï¤òÆ³¤¯»Ñ¤òÌÜ¤Ë¤·¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¾¾²¼Æà½ï¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¡×¤È¶Ã¤«¤µ¤ì¤¿»ëÄ°¼Ô¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡ÍÚ¤Ï¡¢·Ù»ëÄ£ÁÜºº°ì²Ý¤Î¼çÇ¤·º»ö¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¥¥ã¥ê¥¢´±Î½¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½ê³í¤«¤éËÜÄ£¤Ø°ÛÆ°¤·¤Æ¤¤¿¡È¥Î¥ó¥¥ã¥ê¥¢¡É¤ÎÃ¡¤¾å¤²¤Ç¤¢¤ë¡£ÆÃÄ§Åª¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤½¤ÎÎ©¤Áµï¿¶¤ëÉñ¤¤¤À¡£174cm¤ÎÄ¹¿È¤òÀ¸¤«¤·¤¿Î©¤Á»Ñ¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤ÇÀâÆÀÎÏ¤òÊü¤Á¡¢¸½¾ì¤Ç¤ÎÂ¸ºß´¶¤òºÝÎ©¤¿¤»¤ë¡£ºÙÉô¤Ë¤Þ¤Ç¿¦Ì³¤Ø¤Î¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤¬½É¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢·º»ö¤È¤¤¤¦»Å»ö¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¸þ¤¹ç¤¦¿ÍÊªÁü¤¬¼«Á³¤ËÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¾¾²¼¤Î³Î¤«¤Ê¿ÈÂÎÀ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¡¢ÀÄÌøÍÚ¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ï¡È¼Âºß¤¹¤ë·º»ö¡É¤È¤·¤Æ»ëÄ°¼Ô¤ÎÌÜ¤Ë±Ç¤ë¤Î¤À¡£
¡¡ÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢¤½¤Î±éµ»¤¬½¾Íè¤Î¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¤¥áー¥¸¤òÂçÃÀ¤ËÊ¤¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤À¤í¤¦¡£¾¾²¼¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¤ä¤Ï¤ê2010Ç¯¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¥²¥²¥²¤Î½÷Ë¼¡Ù¤Ç¤ÎÉÛÈþ»ÞÌò¤¬¾ÝÄ§Åª¤À¡£Àï¸å¤Îº®Íð´ü¤ËÌ¡²è²È¤Ç¤¢¤ëÉ×¤ò¸¥¿ÈÅª¤Ë»Ù¤¨Â³¤±¤ë»Ñ¤Ï¡¢¡È¾¼ÏÂ¤ÎÎÉºÊ¡É¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¹ñÌ±Åª¥Ò¥í¥¤¥óÁü¤È¤·¤Æ¹¤¯°¦¤µ¤ì¤¿¡£²º¤ä¤«¤ÇÀ¶Á¿¡¢½À¤é¤«¤ÊÈù¾Ð¤ß¡£¤½¤¦¤·¤¿¥¤¥áー¥¸¤¬¡¢Ä¹¤é¤¯Èà½÷¤ò¸ì¤ëºÝ¤ÎËí»ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡ØÂçÄÉÀ×¡Ù¤ÎÍÚ¤Ï¡¢¤½¤Î¿¿µÕ¤òÆÍ¤¿Ê¤à¡£Âè1ÏÃ¤Ç¤Î¡Ö¥¯¥½ÌîÏº¤òÊá¤Þ¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦Âæ»ì¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¤Î¥¤¥áー¥¸¤òÇË²õ¤¹¤ë¶¯Îõ¤Ê½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡£µ£Á³¤È¤·¤¿À¼¡¢Îä¤¿¤¤´ãº¹¤·¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡ÈÀ¶½ãÇÉ¡É¤ÎÌÌ±Æ¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿¦Ì³¤Ë¸Ø¤ê¤ò¤«¤±¤ë°ì¿Í¤Î·º»ö¤Î»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬»ëÄ°¼Ô¤Ë¿·Á¯¤Ê¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÍÚ¤Î¿ÍÊªÁü¤òÊ£»¨¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢Âç¿¹ÆîÊþ±é¤¸¤ë°Ë³À½¤Æó¤È¤Î´Ø·¸À¤À¡£2¿Í¤Ï¸µÉ×ÉØ¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤òÇØÉé¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ëÉô½ð¤Ë½êÂ°¤·¡¢¤È¤¤Ë¶¨ÎÏ¤·¡¢¤È¤¤Ë¾×ÆÍ¤¹¤ë¡£Éô½ð´Ö¤ÎÂÐÎ©¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞÉ×ÉØ¤È¤·¤Æ¤Î²áµî¤Î³Î¼¹¤Ë½Å¤Ê¤ê¡¢²ñÏÃ¤ÎÎ¢¤ËÌ¤Îý¤ä¸å²ù¤¬Þú¤à¡£¾¾²¼¤Ï¤½¤ÎÁ¡ºÙ¤Ê´¶¾ð¤ò¡¢»ëÀþ¤ÎÍÉ¤ì¤ä²ñÏÃ¤Î¡È´Ö¡É¤È¤¤¤Ã¤¿¤´¤¯¾®¤µ¤ÊÍ×ÁÇ¤Ë¹þ¤á¤Æ¤¤¤¿¡£ÀâÌÀÅª¤Ê¥»¥ê¥Õ¤Ï¤Ê¤¯¤È¤â¡¢³Î¤«¤ËÂ¸ºß¤·¤¿»þ´Ö¤ò»ëÄ°¼Ô¤Ë´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£¤½¤ÎÀºÅÙ¤Î¹â¤µ¤¬¡¢ÍÚ¤òÃ±¤Ê¤ë¶¯µ¤¤Ê½÷À·º»ö¤Ë¤È¤É¤á¤º¡¢¿Í´ÖÌ£¤Î¤¢¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ø¤È°ú¤¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£
¡¡¶½Ì£¿¼¤¤¤Î¤Ï¡¢µÓËÜ²È¤ÎÊ¡ÅÄÌ÷¼«¿È¤¬¡Ö¤Þ¤À¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤òÉÁ¤¤¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤À¡Ê¢¨¡Ë¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÍÚ¤Ï´°À®¤µ¤ì¤¿Â¸ºß¤È¤·¤Æ¶¯¤¤°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¾¾²¼¤¬¼«¤é¤Î¼Çµï¤ÇÀßÄê°Ê¾å¤Î¸ü¤ß¤òÊä´°¤·¡¢Í¾Çò¤òËä¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¥»¥ê¥Õ¤ËÍê¤é¤º¡¢½êºî¤ä¶õµ¤¤Îºî¤êÊý¤Ç¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤òÀ®Î©¤µ¤»¤ë¡£Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ±ÇÁü¤ÈÉñÂæ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤¬¡¢¤³¤³¤Ç°ä´¸¤Ê¤¯È¯´ø¤µ¤ì¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡Èà½÷¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Îµ°À×¤ò¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¿Ê²½¤Ï°ìÁØÁ¯ÌÀ¤Ë¤Ê¤ë¡£ÉÛÈþ»Þ¤Ï²ÈÄí¤ò»Ù¤¨¤ëÎÉºÊ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÍÚ¤Ï¸½¾ì¤ò»ÅÀÚ¤ë¥¥ã¥ê¥¢·º»ö¡£ÀµÈ¿ÂÐ¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤É¤Á¤é¤â¡È¼é¤ë¤¿¤á¤ËÀ¸¤¤ë¡É¤È¤¤¤¦¼´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¾¾²¼¤Ï¡¢ÂÐ¾Ý¤¬ÊÑ¤ï¤ì¤Ð¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ë¿ÍÊª¤Ë¤Ê¤ì¤ëÇÐÍ¥¤À¡£¤½¤³¤Ë¶¦ÄÌ¤·¤ÆÎ®¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Ã¯¤«¤Î¤¿¤á¤Ë¼«Ê¬¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤ëÀ¿¼Â¤µ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¡ØÂçÄÉÀ×¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÃÎÅª¤ÇÎäÀÅ¡¢»þ¤Ë²×Îõ¤µ¤ò¸«¤»¤ë¡È¿·»þÂå¤Î·º»öÁü¡É¤òÄó¼¨¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢º£¸å¤Î³èÆ°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¤À¤í¤¦¡£¹â¿ÈÄ¹¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¢ÁÈ¿¥¤òÎ¨¤¤¤ë¥êー¥ÀーÌò¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÎäÅ°¤µ¤ÈÍ¥¤·¤µ¤òÊ»¤»»ý¤ÄÊ£»¨¤ÊÌòÊÁ¡£Èà½÷¤Ø¤Î¥ª¥Õ¥¡ー¤ÎÉý¤Ï³Î¼Â¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ï¤º¤À¡£
¡¡ºîÉÊÁ´ÂÎ¤ÎÉ¾²Á¤Ï»¿ÈÝ¤¬Ê¬¤«¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¾¾²¼¤Î±éµ»¤À¤±¤Ï°ì´Ó¤·¤Æ¹â¤¤É¾²Á¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¥¤¥áー¥¸¤òµÕ¼ê¤Ë¤È¤ê¡¢¥®¥ã¥Ã¥×¤òÉð´ï¤ËÊÑ¤¨¤¿ÍÚ¤Ï¡¢Èà½÷¤Ë¤·¤«À¸¤ß½Ð¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£¡ØÂçÄÉÀ×¡Ù¤Ï·º»ö¥É¥é¥Þ¤Îºþ¿·¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¾¾²¼¤È¤¤¤¦ÇÐÍ¥¤Îºþ¿·¤ò¹ð¤²¤ëºîÉÊ¤Ç¤¢¤ê¡¢º£¸å¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¸ì¤ë¤¦¤¨¤ÇÉ¬¤º»²¾È¤µ¤ì¤ë°ìËÜ¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
⚫︎»²¾È¢¨ https://www.tv-asahi.co.jp/daitsuiseki/news/0011/index.html¡ÊÊ¸¡áÀîºêÎ¶Ìé¡Ë