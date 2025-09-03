菊正宗酒造は、「RiceMade＋ ブライトモイスチャーマスク」を9月1日に発売した。

同シリーズは、「お米がみちびく、すっぴんうるおい肌。」をコンセプトにしたスキンケアシリーズ。古くからスキンケアに活用された米に着目し、米由来の保湿成分を配合している。

「RiceMade＋ ブライトモイスチャーマスク」は、濃密ぷるぷる美容液をたっぷり含んだなめらか高密着シートマスク。肌の凹凸にすいつくようにぴったりとなじみ、乾燥による毛穴目立ち・くすみ・肌あれが気になる肌に濃厚なうるおいを届ける。濃密ぷるぷる美容液には、米由来成分とビタミンC誘導体を美肌保湿成分として配合。さらに、「白玉美容」で話題のグルタチオン（保湿成分）やアゼライン酸（整肌成分）をナノ化し凝縮した集中美容ナノカプセル成分が角層内のすみずみまで浸透し、透明感のある肌印象のすっぴんうるおい肌へ導く。

シート素材には、肌あたりがやさしい植物繊維生まれのシートを採用。しなやかに伸びて、肌が透けるほどにぴったりと密着する。保水力が高く、うるおいをシートに保ちつづけるので、液だれしにくく、たっぷりの美容液に包み込まれているような使い心地を体感できる。肌にやさしい弱酸性＆5つのフリー処方で、肌をいたわりながら毎日使える。ベタつきがないので、夜だけでなく、朝のスキンケアにもおすすめだとか。使った後のメイクのりの良さをぜひ体感してほしいという。

ふっくらとしたハリに満ちた、明るくツヤめく水光肌へ。RiceMade＋（ライスメイドプラス）シリーズの新アイテムをぜひ試してみてほしいという。

［小売価格］800円（税別）

［発売日］9月1日（月）

菊正宗酒造＝https://www.kikumasamune.co.jp