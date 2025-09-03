・住友鉱が新値街道をまい進、金市況上昇止まらずゴールド関連銘柄に投資マネーが集結

・大盛工業の上値追い鮮烈、日ヒュム、旭コンなど下水道インフラ関連に急騰相次ぐ

・内田洋が急伸し新高値、今期は連続最高益更新を計画

・イトヨーギョが商い増勢のなかＳ高カイ気配、下水道インフラ関連の一角で大相場演じる

・ファストリが続伸、８月国内ユニクロ既存店売上高が４カ月連続前年上回る

・日本電子が続急伸、医用機器事業をシスメックスに売却へ

・ＡＢＣマートは大幅続伸、８月既存店売上高が６カ月連続前年上回る

・平田機工が逆行高、車載用電子部品の組み立て設備受注を発表

・Ｔ－ＢＡＳＥがカイ気配スタート、８月既存店売上高が１７．７％増と好調続く



