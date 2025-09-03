「等ウェート」は米国で古参の実力者？…驚くべきそのパフォーマンスに注目

Ｓ＆Ｐ５００均等ウェート指数

日本で有名な株価指数といえば、「日経平均」と「ＴＯＰＩＸ」ですよね。

それぞれ、株価平均型、時価総額加重型、という算出方法が使われています。

これに対し、読売３３３は、日本ではまだ珍しい「等ウェート型」という算出方法を採用した株価指数です。その名のとおり、構成する３３３銘柄をすべて同じ比率（約０･３％ずつ）で組み入れているので、簡単にいうと、大企業も中型企業も、同じ条件で成長の様子をみていく指数です。新参者として、日本の株式市場に新しい視点を提供したいと思っています。

ところでこの等ウェート、海を越えた米国ではそれなりに知られた古参なのです。

英語では「ｅｑｕａｌ ｗｅｉｇｈｔ」（イコール・ウェート）と呼ばれ、特に有名なのが、「Ｓ＆Ｐ５００均等ウェイト指数」です。そう、米国の株価指数でトップクラスの知名度を誇る「Ｓ＆Ｐ５００」の等ウェート版です。構成銘柄は米国の主要企業５００社で同じですが、算出方法が、「Ｓ＆Ｐ５００」は時価総額加重で、「Ｓ＆Ｐ５００均等ウェイト指数」は等ウェートとなっているわけです。

驚くべきはそのパフォーマンスです。算出する米指数大手Ｓ＆Ｐダウ・ジョーンズ・インデックスによると、Ｓ＆Ｐ５００均等ウェイト指数は、算出が始まった２００３年以降、ほとんどの時期で本家のＳ＆Ｐ５００を上回っているそうです。

Ｓ＆Ｐ５００といえば、そのパフォーマンスの高さから、連動する投資信託が日本でも非常によく売れています。そんな指数の算出方法が等ウェートに変わると、実績としてさらに高いパフォーマンスが確認されている――。投資家の皆さんにとっても、注目の算出方法ではないでしょうか。

とはいえ、等ウェートは歴史的に、株価平均や時価総額加重の後発で、まだまだ普及しているとは言えません。読売３３３としては、すでに実績の出ている「先輩」のＳ＆Ｐ５００均等ウェート指数の背中を追いかけ、ともに走りながら、日本でも「等ウェート」を広く知ってもらえればと願っています。（前経済部・現ロンドン支局 市川大輔）