»Ò¤É¤â¤Î´é½Ð¤·¤¬ÏÃÂê¡ªÎëÌÚÀ¿ÌéÁª¼ê¤ÎºÊ¡¦È«»³°¦Íý¡¢Â©»Ò¤¿¤Á¤È¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç»¶Êâ¤ò¤¹¤ë¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¡Ö¥·¥«¥´¡¦¥«¥Ö¥¹¡×ÎëÌÚÀ¿ÌéÁª¼ê¡Ê31¡Ë¤ÎºÊ¤Ç¸µ¿·ÂÎÁàÆüËÜÂåÉ½¤ÎÈ«»³°¦Íý¡Ê31¡Ë¤¬¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¤·¡¢Â©»Ò¤¿¤Á¤È»¶Êâ¤ò¤¹¤ë»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÎëÌÚÁª¼ê¤È»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¡È´é½Ð¤·¡É¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡2019Ç¯12·î¤ËÎëÌÚÁª¼ê¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¡¢2ºÐ¤È1ºÐ¤ÎÃË¤Î»Ò¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ëÈ«»³¡£Instagram¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢É×¤È¥Ç¡¼¥È¤òËþµÊ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ä¡¢1ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿¼¡ÃË¤òÊú¤Ã¤³¤¹¤ë»Ñ¤Ê¤É¡¢²ÈÂ²¤È¤ÎÆü¾ï¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¿¡£2025Ç¯6·î¤Ë¤ÏÎëÌÚÁª¼ê¤È»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¹¬¤»¤¢¤Õ¤ì¤ë¡È´é½Ð¤·¡É¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
2¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤È¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç»¶Êâ¤ò¤¹¤ë¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
¡¡9·î2Æü¤Î¹¹¿·¤Ç¤Ï¡¢2¿Í¤ÎÂ©»Ò¤È¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤®»¶Êâ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö»ä¤Ï¡¢À¸³è¤ÎÃæ¤Ç°Õ¼±Åª¤Ë¡ØÊâ¤¯¡Ù¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª30Ê¬¤¯¤é¤¤¤«¤±¤Æ¤ª»¶Êâ¤¬¤Æ¤é»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¾¯¤·Î¥¤ì¤¿¥«¥Õ¥§¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦¸ø±à¤Þ¤ÇÊâ¤¤¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ê¡£»Ò¤É¤âÃ£¤ÎÂÎÎÏ¤Ï¤¹¤´¤¤¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é³Ú¤·¤¯¤¿¤¯¤µ¤óÂÎ¤òÆ°¤«¤»¤ë¤«¡¢¤Þ¤ÀÃÎ¤é¤Ê¤¤³Ú¤·¤½¤¦¤Ê¸ø±à¤¬¤Ê¤¤¤«¡¢Æü¡¹Ãµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤ª·»¤Á¤ã¤ó¡¢Âç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡Á¡ªÀ®Ä¹¡¢³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡×¡Öº£¤¬¤¤¤Á¤Ð¤óÂçÊÑ¤Ê»þ¤À¤±¤É...1ÈÖ²Ä°¦¤¤»þ¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë