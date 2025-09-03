ロッテは、9月8日に、「レディーボーデン」ブランドからミニカップの新商品となる「レディーボーデン ミニカップ イチゴ」と「レディーボーデン ミニカップ ミルクリッチ」を発売する。

ついにレディーボーデン ミニカップの定番に“イチゴ”が仲間入りする。さらに、北海道産乳原料を使用した濃厚な味わいの新シリーズ「ミルクリッチ」も同時発売する。これまで4品で展開してきたレディーボーデン ミニカップが待望の5品目として「イチゴ」を加え、より華やかなラインアップになった。厳選した苺の甘酸っぱさが、なめらかなアイスとともに口いっぱいに広がる。また、新たに登場する「ミルクリッチ」は、北海道産乳原料を贅沢に使用し、ミルク本来のコクと甘みを堪能できる一品とのこと。中に入ったバタースカッチソースが甘くとろりと広がる。まいにちのちょっとしたご褒美に、手軽に楽しめるプレミアムアイスとなっている。歴史と伝統を誇るレディーボーデンの、ますます充実したパーソナルミニカップをぜひ楽しんでほしい考え。

1857年のニューヨーク、真空で牛乳を凝縮するコンデンスミルクの製造方法を発明し、「近代乳業の父」と呼ばれたゲイル・ボーデンがボーデン社を創立。そのボーデン社から生まれたのがレディーボーデン。1971年から日本で製造・販売がスタートし、「FIT FOR A GOLDEN SPOON（金のスプーンで食べるのが、ふさわしい）」食べる人にとって、そんな上質で特別なアイスでありたい。その想いで今もなお、厳選された乳原料をはじめとして素材にこだわり、一つひとつ丹念に作り続けてきたアイスクリームとなっている。



「レディーボーデン ミニカップ イチゴ」

パイントにしかなかったストロベリーアイスがついにミニカップにも定番入りする。「レディーボーデン ミニカップ イチゴ」は、真っ赤なイチゴ果肉入りのストロベリーアイスクリーム。甘酸っぱいイチゴの味わいが特徴となっている。イチゴ果肉がしっかり残っているため、イチゴ果肉の食感が楽しめる「ふわ濃い」アイスクリームとのこと。酸味と甘みのバランスがいい2種類のイチゴ果肉が合わさり、甘酸っぱいイチゴの美味しさが表現されている。



「レディーボーデン ミニカップ ミルクリッチ」

「レディーボーデン ミニカップ ミルクリッチ」のアイスは北海道産乳原料の濃厚なミルクの味わいを感じ、バタースカッチソースとあわせることで、アイスとソース全体でミルクのおいしい味わいを感じてもらえるアイスクリームとなっている。バタースカッチソースはアイス全体で「濃いミルクの味わい」を表現できるよう、ミルクを煮詰めたときに感じる濃い味わいをイメージし、採用した。バタースカッチソースのとろりとした食感と、アイスクリームのふわっとやわらかい食感が楽しめる。ふわっとやわらかく、濃厚なアイスクリームでレディーボーデンの特徴である「ふわ濃い」体験ができる。

［小売価格］オープン価格

［発売日］9月8日（月）

ロッテ＝https://www.lotte.co.jp