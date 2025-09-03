サンリオが、2025年10月15日から19日まで、イギリス・ロンドンの劇場「ロイヤル・アルバート・ホール」で開催される「大相撲ロンドン公演(The Grand Sumo Tournament)」に協賛。

「ハローキティ」が同公演のアンバサダーに就任することを発表しました。

公演に先立ち、9月2日、両国国技館にて「ハローキティ」と横綱・豊昇龍関が出発式に登場しました☆

1991年以来34年ぶりとなる、イギリス・ロンドンでの大相撲公演。

ロンドン郊外生まれというプロフィールの「ハローキティ」は、今回日本の伝統文化を伝えるアンバサダーとして、子どもたち用イベントに参加します。

また、ロイヤル・アルバート・ホール内「ヘンリー・ホール・ルーム」にて、日本の伝統工芸品とコラボレーションした「ハローキティ」の特別展示を行い、日本文化の魅力を発信。

さらに、社会貢献活動「Sanrio Nakayoku Project(サンリオ ナカヨク プロジェクト)」の一環として、英国の病院、施設などを訪問し、子どもたちと笑顔あふれる交流を実施する予定です。

ハローキティのメッセージ

みなさん、こんにちは！ハローキティです♪

キティはこのたび、力士のみなさんと一緒に、日本の伝統文化の魅力をロンドンの方たちにお届けするお手伝いをすることになりました！

ロンドンでは、大相撲の公演に参加したり、学校や病院にいるお友だちに会いに行ったりする予定です！

新しいチャレンジにちょっぴりドキドキするけれど、たくさんのお友だちとなかよくなれたらうれしいです♡

ロンドンのみなさーん！楽しみに待っていてくださいね♪

横綱・豊昇龍関のロンドン公演への抱負

今回、アンバサダーのハローキティと一緒に登壇し、初めて会いましたが、とてもかわいかったです。

私自身海外での公演に参加するのは初めてなので、大変嬉しく、楽しみにしています。

大相撲をロンドンの皆様に知っていただける機会にしたいと思います。

また、大相撲の魅力を子どもたちにもしっかり伝えていけるよう、力士としての使命を胸に頑張りたいと思います。

取組でも勝利を目指し、力を尽くして挑みますので、応援のほどどうぞよろしくお願いいたします。

大相撲ロンドン公演について

公演期間：2025年10月15日(水)〜10月19日(日)

公演名：大相撲ロンドン公演(The Grand Sumo Tournament)

共催：ロイヤル・アルバート・ホール、アスコナス・ホルト、日本相撲協会

ロイヤル・アルバート・ホールURL(英語):https://www.royalalberthall.com/tickets/events/2025/the-grand-sumo-tournament

1991年以来、34年ぶりとなる英国ロンドンでの大相撲公演では、幕内力士が参加する取組が5日間にわたって行われるほか、神聖な儀式や相撲の歴史的・文化的価値が英国国内に紹介。

観客は、スポーツとしての相撲だけでなく、日本の豊かな伝統と精神性を体感できる内容となっています。

「ハローキティ」が日本の伝統文化を伝えるアンバサダーとして、子どもたち用イベントに参加。

