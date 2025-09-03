TASAKI¡¢¿Íµ¤¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖTASAKI COLLECTION LINE¡×¡¦¡ÖM¡¿G TASAKI¡×¤«¤é¿·ºî¤òÈ¯Çä
TASAKI¤Ï¡¢9·î3Æü¤Ë¿Íµ¤¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖTASAKI COLLECTION LINE¡ÊTASAKI¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó ¥é¥¤¥ó¡Ë¡×¡¢¡ÖM¡¿G TASAKI¡Ê¥¨¥à¡¿¥¸¡¼ TASAKI¡Ë¡×¤«¤é¿·ºî¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡ÖTASAKI COLLECTION LINE¡×¤Ï¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼ ¥¿¥¯¡¼¥ó¡¦¥Ñ¥Ë¥¯¥¬¥ë»á¤¬¼ê¤¬¤±¤ëTASAKI¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Â·¤¦¡¢¥â¡¼¥É¤Ç³×¿·Åª¤Ê¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡£¿·¤¿¤Ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë²Ã¤ï¤ë¤Î¤Ï¡¢¥ì¥¯¥¿¥ó¥°¥ë¤Î¥Á¥§¡¼¥ó¤ò¤Ä¤Ê¤®¹ç¤ï¤»¡¢¥Ñ¡¼¥ë¤Î²Ú¤ä¤«¤Ê±ð¤á¤¤Ë¥â¡¼¥É¤Ê¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤ò²Ã¤¨¤¿¡Ösequence¡Ê¥·¡¼¥¯¥¨¥ó¥¹¡Ë¡×¤ä¡¢ÊõÀÐ¤Îµ±¤¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹¥×¥í¥ó¥°¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÆÀ¤¿¿·´¶³Ð¤Î¥·¥ê¡¼¥º¡Öprong¡Ê¥×¥í¥ó¥°¡Ë¡×¡£¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â´ûÂ¸¤Î¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¡Öfine links¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥ó ¥ê¥ó¥¯¡Ë¡×¤ä¡Öliquid sculpture¡Ê¥ê¥¥Ã¥É ¥¹¥«¥ë¥×¥Á¥ã¡¼¡Ë¡×¤«¤é¤â¿·¤¿¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼ ¥á¥é¥Ë¡¼¡¦¥¸¥ç¡¼¥¸¥ã¥³¥×¥í¥¹»á¤¬ÆÈ¼«¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¥â¥À¥ó¤Ç»Â¿·¤Ê¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖM¡¿G TASAKI¡×¤«¤é¤Ï¡¢¥µ¥¤¥º¤Î°Û¤Ê¤ë¥Ñ¡¼¥ë¤ÈÍÕ¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤ä¤«¤µ¤Î¤¢¤ë¥´¡¼¥ë¥É¤ò´ö²¿³ØÅª¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¥¨¥Ã¥¸¤È½À¤é¤«¤Ê¶ÊÀþ¤ò¥ê¥º¥ß¥«¥ë¤ËÉ½¸½¤·¤¿¡ÖSQUARE LEAF¡Ê¥¹¥¯¥¨¥¢¥ê¡¼¥Õ¡Ë¡×¤È¡¢ÉâÍ·´¶¤Î¤¢¤ë¥Ç¥£¥¹¥¯¤È¥Ñ¡¼¥ë¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÇÍ·¤Ó¿´¤¢¤Õ¤ì¤ë¡ÖDISC PEARL¡Ê¥Ç¥£¥¹¥¯¥Ñ¡¼¥ë¡Ë¡×¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡Î¾®Çä²Á³Ê¡Ï40Ëü7000±ß¡Á660Ëü±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÎÈ¯ÇäÆü¡Ï9·î3Æü¡Ê¿å¡Ë
TASAKI¡áhttps://www.tasaki.co.jp