日経平均3日前引け＝反落、123円安の4万2186円 日経平均3日前引け＝反落、123円安の4万2186円

3日前引けの日経平均株価は反落。前日比123.90円（-0.29％）安の4万2186.59円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は974、値下がりは583、変わらずは59と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回った。



日経平均マイナス寄与度は119.53円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、東エレク <8035>が37.99円、ダイキン <6367>が7.93円、良品計画 <7453>が6.35円、バンナムＨＤ <7832>が6.28円と並んだ。



プラス寄与度トップはファストリ <9983>で、日経平均を42.14円押し上げ。次いでアドテスト <6857>が27.01円、ソニーＧ <6758>が7.77円、フジクラ <5803>が7.26円、コナミＧ <9766>が5.06円と続いた。



業種別では33業種中15業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、パルプ・紙、鉄鋼、ゴム製品が続いた。値下がり上位には銀行、機械、証券・商品が並んだ。



株探ニュース

